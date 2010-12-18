فرودگاه "هوگزدن" نروژ بسته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی العربیه در خبری فوری اعلام کرد که مسئولان نروژ فرودگاه هوگزدن را بستند.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که نیروهای امنیتی این کشور یک بسته انفجاری را در این فرودگاه کشف کردند. به جزئیات بیشتری اشاره نشده است.
رسانه ها لحظاتی پیش از بسته شدن فرودگاه هوگزدن نروژ بدلیل کشف بسته انفجاری خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی العربیه در خبری فوری اعلام کرد که مسئولان نروژ فرودگاه هوگزدن را بستند.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که نیروهای امنیتی این کشور یک بسته انفجاری را در این فرودگاه کشف کردند. به جزئیات بیشتری اشاره نشده است.
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