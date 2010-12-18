  1. بین الملل
  2. سایر
۲۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۴:۳۱

خبر فوری/

فرودگاه "هوگزدن" نروژ بسته شد

فرودگاه "هوگزدن" نروژ بسته شد

رسانه ها لحظاتی پیش از بسته شدن فرودگاه هوگزدن نروژ بدلیل کشف بسته انفجاری خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی العربیه در خبری فوری اعلام کرد که مسئولان نروژ فرودگاه هوگزدن را بستند.

این اقدام پس از آن صورت گرفت که نیروهای امنیتی این کشور یک بسته انفجاری را در این فرودگاه کشف کردند. به جزئیات بیشتری اشاره نشده است.

کد مطلب 1212154

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها