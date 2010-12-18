6 بیمارستان مازندران دستگاه امحای زباله ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید یونس حسینی ظهر شنبه در نخستین جلسه ارائه برنامه عملیاتی مدیریت اجرایی پسماندهای عفونی غیربیمارستانی در استانداری مازندران افزود: وضعیت پسماندهای عفونی بیمارستان ها و مراکز درمانی از دل نگرانی های ویژه در بحث ساماندهی پسماندها است.

وی با اشاره به اقدامات دانشگاه علوم پزشکی مازندران و بابل درزمینه مدیریت پسماند اظهار داشت: این مراکز، برخی بیمارستان ها را مجهز به دستگاه زباله سوز و برحی دیگر را مجهز به دستگاه بی خطرساز کرده اند.

حسینی با اشاره به فعالیت 39 بیمارستان اعم از دولتی، خصوصی، تامین اجتماعی و انجمن های خیریه تصریح کرد: حدود 50 درصد از بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مازندران به دستگاه زباله سوز و 50 درصد باقیمانده هم به دستگاه بی خطرساز مجهز هستند.

وی با بیان اینکه هفت بیمارستان دارای دستگاه زباله سوز و هشت بیمارستان هم به دستگاه بی خطرسار مجهز هستند یادآور شد: شش بیمارستان در مازندران دستگاه امحای زباله عفونی ندارند که زباله آنها به بیمارستان های معین حمل می شود.

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری مازندران با اشاره به اینکه روزانه دو هزار و 600 کیلوگرم زباله نوک تیز و برنده در مراکز بیمارستانی تولید می شود خاطرنشان کرد: این در حالی است که تولید روزانه هزار و 145 کیلوگرم از این دست زباله برای ساری پیش بینی شده است.