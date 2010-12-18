۲۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۴:۴۷

6 بیمارستان مازندران دستگاه امحای زباله ندارد

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری مازندران گفت: شش بیمارستان در مازندران دستگاه امحای زباله ندارند و زباله های این مراکز به بیمارستان های معین جهت دفع حمل می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید یونس حسینی ظهر شنبه در نخستین جلسه ارائه برنامه عملیاتی مدیریت اجرایی پسماندهای عفونی غیربیمارستانی در استانداری مازندران افزود: وضعیت پسماندهای عفونی بیمارستان ها و مراکز درمانی از دل نگرانی های ویژه در بحث ساماندهی پسماندها است.

وی با اشاره به اقدامات دانشگاه علوم پزشکی مازندران و بابل درزمینه مدیریت پسماند اظهار داشت: این مراکز، برخی بیمارستان ها را مجهز به دستگاه زباله سوز و برحی دیگر را مجهز به دستگاه بی خطرساز کرده اند.
 
حسینی با اشاره به فعالیت 39 بیمارستان اعم از دولتی، خصوصی، تامین اجتماعی و انجمن های خیریه تصریح کرد: حدود 50 درصد از بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مازندران به دستگاه زباله سوز و 50 درصد باقیمانده هم به دستگاه بی خطرساز مجهز هستند.
 
وی با بیان اینکه هفت بیمارستان دارای دستگاه زباله سوز و هشت بیمارستان هم به دستگاه بی خطرسار مجهز هستند یادآور شد: شش بیمارستان در مازندران دستگاه امحای زباله عفونی ندارند که زباله آنها به بیمارستان های معین حمل می شود.
 
 مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری مازندران با اشاره به اینکه روزانه دو هزار و 600 کیلوگرم زباله نوک تیز و برنده  در مراکز بیمارستانی تولید می شود خاطرنشان کرد: این در حالی است که تولید روزانه هزار و 145 کیلوگرم از این دست زباله برای ساری پیش بینی شده است.
کد مطلب 1212155

