عرضه سهام همراه اول از فردا در فرابورس/ ارائه 113 میلیون و 250 هزار سهم

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نماد همراه اول بعنوان نهمین شرکت در بازار اول فرابورس ایران با نماد معاملاتی "همراه" روز 21 آذرماه جاری صورت گرفت و قرار است پنج درصد سهام این شرکت که یکی از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مخابرات ایران است فردا در فرابورس کشف قیمت شود.

تحلیلگران معتقدند که سهام همراه اول هرچه با قیمت بالاتری عرضه شود روی نماد شرکت مخابرات تاثیرات بیشتری خواهد گذاشت و در صورتیکه این سهام با قیمتهای جذابی ارائه شود در همان لحظات اولیه به فروش خواهد رسید. همچنین پیش بینی می شود عرضه این سهام بتواند از 40 تا 137 درصد بر پیش ‌بینی درآمد هر سهم شرکت مخابرات ایران در بازار سهام تأثیر داشته باشد.

با سهامی عام شدن شرکت ارتباطات سیار (همراه اول) و پذیرش قریب الوقوع آن در بازار فرا بورس ایران گفته می شود فعالان بازار سهام به سمت شرکت‌های مخابرات (مالک 100 درصدی شرکت ارتباطات سیار) و بانک سینا (مالک 10 درصدی سهام شرکت توسعه‌ اعتماد مبین سهامدار عمده مخابرات) گرایش پیدا کرده به نحوی که از 23 تا 30 آبان ماه امسال بیش از 52 میلیون سهم مخابرات و بیش از 23 میلیون سهم بانک سینا مبادله شد و سهام این دو شرکت به ترتیب 11 و 7 درصد افزایش قیمت را تجربه کرد.

از آنجایی که همراه اول دومین شرکت بزرگی است که پس از مخابرات در بازار سرمایه مورد پذیرش قرار می‌گیرد مدیرعامل شرکت فرابورس پیش بینی کرده که این امر سبب افزایش حدود 5 تا 10 درصدی ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در این بازار ‌شود.

به گزارش مهر، شرکت ارتباطات سیار با سرمایه اسمی 206 میلیارد تومانی طی سال‌های 85 تا 88 به ترتیب 617، 852، 895 و یکهزار و 55 میلیارد تومان سودخالص داشته است و پیش بینی سود همراه اول در سال 89 معادل 800 میلیارد تومان است که در شش ماه اول سال 400 میلیارد تومان آن محقق شده است.



جمع کل دارایی های همراه اول در پایان شهریورماه امسال 61 هزار و 237 میلیارد ریال بوده که از این میزان 46 هزار و 990 میلیارد ریال آن دارایی ثابت است و در ترکیب دارایی ثابت آن 15 هزار و 800 میلیارد ریال دارایی های ثابت مشهود وجود دارد. از این مبلغ دارایی ثابت مشهود، حدود 12 هزار میلیارد ریال آن تجهیزات مخابراتی و حدود 342 میلیارد ریال زمین و 685 میلیارد ریال ساختمان است که همه آنها از پوشش بیمه ای برخوردار هستند.

همراه اول حدود 38 میلیون مشترک سیمکارت دائمی و اعتباری دارد و طبق اعلام مسئولان، شرکت های بسیاری متقاضی خرید سهام بلوکی این شرکت هستند و علاوه بر شرکت های داخلی تاکنون چند شرکت خارجی نیز تمایل خود را برای خرید سهام این شرکت اعلام کرده اند.

تعداد سیم کارت های دائمی این اپراتور تا امسال به 16 میلیون و 888 و 289 و سیم کارت اعتباری آن به 28 میلیون و 500 هزار سیم کارت خواهد رسید و استراتژی این شرکت به سمت واگذاری بیشتر سیم کارت اعتباری بوده و واگذاری سیم کارتهای دائمی در سال های بعد ثابت می ماند.

هم اکنون منابع درآمدی همراه اول 60 درصد از محل سیم کارتهای دائمی (که بخش اعظم آن VOICE است) و 39 درصد سیم کارتهای اعتباری است.

روابط عمومی فرابورس ایران نیز اعلام کرده که با توجه به زمان باقی مانده تا عرضه اولیه سهام شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) در فرابورس، متقاضیانی که تاکنون اقدام به خرید سهام در بازار سرمایه نکرده اند یا کد سهامداری فعال ندارند با مراجعه به کارگزاران فرابورس اقدام به دریافت و فعال سازی کد سهامداری خود کنند تا در روز عرضه به دلیل نداشتن کد سهامداری، مشکلی برای آنها ایجاد نشود.