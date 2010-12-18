روابط تجاری ایران و مصر بررسی شد/ وزیر بازرگانی مصر به تهران می آید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الاهرام، "محمد نهاوندیان" رئیس اتاق بازرگانی ایران و رئیس هیئت ایرانی شرکت کننده در کنفرانس بین المللی همکاریهای آفریقا که از سوی اتاق بازرگانی مصر در شهر اسکندریه برگزار می شود، از دولت قاهره در زمینه بهبود روابط تجاری میان کشورهای اسلامی تمجید کرد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران در دیدار با "احمد الوکیل" رئیس اتاق بازرگانی مصر در حاشیه کنفرانس بین المللی همکاریهای آفریقا از تمایل جدی بازرگانان ایرانی برای توسعه روابط با همتایان مصری خبر داد.



نشست روز گذشته اتاق بازرگانی ایران و مصر در شهر اسکندریه

به نوشته الاهرام، طرف ایرانی با تاکید بر اهمیت افزایش دیدارهای دوجانبه اعلام کردند: اقتصاد مصر و ایران بزرگترین اقتصادها در خاورمیانه هستند و توسعه روابط میان آنها به نفع کشورهای عربی و اسلامی است.

هیئت ایرانی همچنین با اشاره افق های گسترده همکاری دوجانبه به بخش خودروسازی ایران اشاره کردند که هم اکنون حجم تولیدات سالانه آن به یک میلیون و دویست هزار خودرو می رسد.

نهاوندیان در ادامه از آمادگی اتاق بازرگانی ایران در زمینه ارائه تسهیلات مناسب به تجار مصری خبر داد.

از سوی دیگر، احمد الوکیل رئیس اتاق بازگانی مصر که همزمان ریاست اتاق بازرگانی آفریقا را نیز بر عهده دارد، با اشاره به مصالح مشترک و روابط تاریخی دو ملت ایران و مصر از تمایل طرف مصری برای توسعه روابط دوجانبه خبر خبرداد.

الوکیل همچنین با اشاره به تاکید "رشید محمد رشید" وزیر بازرگانی و صنایع مصر در زمینه اهمیت توسعه روابط اقتصادی دوجانبه، از سفر وی به تهران در راس یک هیئت بلندپایه تجاری در اوایل سال 2011 خبر داد.