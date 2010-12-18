حوزه و دانشگاه مکمل یکدیگر هستند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله حسین نوری همدانی پیش از ظهرشنبه در دیدار جمعی از دانشجویان بسیجی دانشگاه پیام نور قم با تأکید بر اینکه حوزه و دانشگاه مکمل یکدیگرند، گفت: حوزه بدون دانشگاه، انرژی هستهای نخواهد داشت و دانشگاه بدون حوزه انرژی هستهای همراه با اخلاق و معنویت را نخواهد داشت.
وی افزود: حوزه و دانشگاه از ابتدا با یکدیگر وحدت داشتند و این غرب بود که موجبات انفکاک این دو را فراهم کرد.
آیت الله نوری همدانی با بیان اینکه وحدت حوزه و دانشگاه باید به شکل عملی نمود پیدا کند، اظهار داشت: باید در دانشگاه جریاناتی به وجود آورد تا ارتباط و ملاقات دانشگاهیان با حوزویان بیشتر شود.
دانشجویان افسران جبهه جنگ نرم دشمن
وی با تأکید بر اینکه یکی از شاخصهای مهم انقلاب، شناساندن چهره واقعی غرب توسط امام خمینی(ره) بود اظهار داشت: دانشجویان نیز به عنوان افسران جبهه جنگ نرم دشمن باید غرب و توطئههای آنان را به خوبی بشناسانند.
این استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: تاریخ نشان میدهد زمانیکه در غرب، کتابخانه، دانشگاه و دانشمندی وجود نداشت درکشورهای اسلامی از کتابخانه و دانشگاه بهرهمند بودند و درحالی تاریخ دانشمندان غرب از 600 سال تجاورز نمیکند در تاریخ اسلام همواره دانشمندان فراوانی وجود داشتهاند.
وی ادامه داد: غربیها به علت زیاده خواهی و خود بزرگ بینی که هم اکنون نیز در بین آنان وجود دارد در برابر اسلام سرتعظیم فرود نیاوردند و پیوسته با آن به مخالفت برخاستهاند.
تمام علوم مفید بشر پرروش یافته در دامن اسلام است
آیت الله نوری همدانی با تأکید بر اینکه تمام علوم مفید بشر، پرروش یافته در دامن اسلام است گفت: دلیل این امر این است که بسیاری از اصطلاحاتی که در علوم وجود دارد به زبان عربی است.
وی ادامه داد: غربیها درجنگهای صلیبی، علوم مختلف را به کشورهای خودبردند و از انحطاطی که درکشورهای مسلمانان به علت حکمرانی سلاطین بوجود آمده بود استفاده کرده و این علوم را سکولار و به مسلمانان بازگرداندند.
این استاد درس خارج فقه حوزه علمیه قم در ادامه ضمن تسلیت ایام سوگواری اباعبدالله الحسین(ع)، عاشورا و محرم را مسئله همیشگی تاریخ بشریت معرفی کرد و گفت: عاشورا جریانی تمام نشدنی است.
وی با اشاره به اینکه هر قیامی که در تاریخ صورت گرفته است، برگرفته از عاشوراست، ادامه داد: مفهوم حرکت امام حسین(ع) قیام و ایستادگی در برابر ظلم است و تا زمانی که در جهان ظلم و ستم وجود دارد این جریان نیز باید تداوم داشته باشد.
آیت الله نوری همدانی با تأکید بر استفاده بهینه انسان از عمر خود بیان کرد: برخی از انسانها به دلیل اینکه خدمتی به جامعه خود نکردهاند زندگیشان تنها به سالهای عمرشان ختم میشود و با مرگ دیگر آثاری از آنان باقی نخواهد ماند.
وی افزود: برخی از افراد مانند علما و دانشمندان با تلاشهای خود آثاری گرانقدر از خود به جای گذاشتهاند که پیوسته باقی است و نام آنها با عظمت برده میشود.
این مرجع تقلید در ادامه با اشاره به حادثه عاشورا بیان کرد: امام حسین(ع) پایهگذار مکتبی شد که هر روز و هر زمان زنده است و هر قوم و گروهی که مورد ظلم قرارگرفته است با درس گرفتن از عاشورا درصدد مبارزه با ظلم است.
قم - خبرگزاری مهر: آیت الله نوری همدانی با تأکید بر وحدت حوزه و دانشگاه گفت: حوزه و دانشگاه مکمل یکدیگر هستند.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله حسین نوری همدانی پیش از ظهرشنبه در دیدار جمعی از دانشجویان بسیجی دانشگاه پیام نور قم با تأکید بر اینکه حوزه و دانشگاه مکمل یکدیگرند، گفت: حوزه بدون دانشگاه، انرژی هستهای نخواهد داشت و دانشگاه بدون حوزه انرژی هستهای همراه با اخلاق و معنویت را نخواهد داشت.
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