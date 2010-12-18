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۲۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۵:۱۹

هشت هزار مددجوی بهزیستی ایلام مسکن ندارند

هشت هزار مددجوی بهزیستی ایلام مسکن ندارند

ایلام - خبرگزاری مهر: معاون مشارکتهای مردمی سازمان بهزیستی ایلام گفت: هشت هزار مددجوی این سازمان فاقد مسکن هستند.

حسن جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام با اعلام این خبر افزود: این تعداد مددجو در شهرستانهای مختلف استان نیازمند تامین سرپناه هستند.

وی ادامه داد: از این تعداد دو هزار و 300 نفر شامل زنان و معلولان سرپرست خانوار و خانوارهایی که بیش از دو فرزند معلول دارند در اولویت تامین مسکن توسط این سازمان قرار گرفته اند.

وی با ذکر اینکه از این تعداد  حدود 800  مددجو در مناطق روستایی و مابقی نیز در مناطق شهری سکونت دارند، گفت: تامین مسکن این مددجویان از طریق مسکن مهر، امسال در دست اقدام قرار گرفته و مقدمات و راهکارهای اجرایی آن مشخص شده است.

جعفری اظهار داشت: در شهرهایی که زیر پوشش مسکن مهر قرار دارند شامل آبدانان، مهران، دهلران، دره شهر، ایوان و ایلام  تاکنون 520 واحد برای معلولان در نظر گرفته شده و مابقی نیز در دست اقدام است.

بیش از 20 هزار نفر در استان ایلام زیر پوشش خدمات حمایتی سازمان بهزیستی قرار دارند.

کد مطلب 1212162

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