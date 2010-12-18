محمد قاضی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان، پیرامون بازی ذوب‌آهن مقابل مس کرمان افزود: بازی سختی در پیش داریم، مس یکی از تیمهای قدرتمند لیگ برتر است و در هفته‌های گذشته نتایج خوبی کسب کرده و به عنوان مدعی ظاهر شده بنابراین باید سه امتیاز این بازی را ازآن خود کنیم.

وی با بیان اینکه نزدیک شدن امتیازات در صدر جدول انگیزه بازیکنان ما را افزایش می‌دهد، تصریح کرد: هر هفته رقابتهای ذوب‌آهن دشوارتر از هفته قبل می‌شود بنابراین باید هر هفته قوی‌تر از هفته قبل ظاهر شویم تا بتوانیم جایگاه خود را در صدر جدول مستحکم کنیم.

مهاجم تیم ذوب‌آهن ادامه داد: برای رسیدن به قهرمانی باید همه تیمهای لیگ برتری را از پیش‌روی خود بر داریم و به همه بازیها به عنوان فینال نگاه کنیم، تیم‌های دیگر نباید از فرصت استفاده کنند و ذوب‌آهن باید امتیاز همه بازیها را ازآن خود کند.

وی با اشاره به بازیهای مسابقات لیگ قهرمانان آسیا گفت: پارسال هیچکس ذوب‌آهن را نمی‌شناخت اما امسال تیم ما به یکی از مدعیان قهرمانی تبدیل شده و همه تیمها شرایط ذوب‌آهن را بررسی کرده و به آنالیز این تیم اصفهانی می‌پردازند و برای نتیجه‌گیری در آسیا باید تفکر خود را تغییر دهیم و به آسان یا سخت بودن گروهمان نیاندیشیم.