نامزدهای بخش "مطالعات اجتماعی" در جشنواره رشد معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، از میان یک هزار و 979 عنوان کتاب ارسال شده به دبیرخانه این جشنواره برای بررسی در 19 گروه داوری، سهم کتابهای "مطالعات اجتماعی" 80 عنوان اثر بود که از میان دو کتاب به عنوان نامزد دریافت جایزه برتر معرفی شدند.

مجموعه 8 جلدی "چرا باید...؟" نوشته جن گرین با ترجمه سارا آرین‌مهر، ملیحه اسماعیلی و مرجان حاجی بابایی از انتشارات تیمورزاده و مجموعه 10 جلدی "با هم بودن را یاد بگیریم" نوشته چری جی.مینرز با ترجمه فرزانه کریمی از انتشارات قدیانی به عنوان نامزدهای دریافت جایزه معرفی شده‌اند.

اکرم بهرامیان، ناهید فلاحیان، فریدون ملابحری و محمدمهدی ناصری داوری کتابهای گروه "مطالعات اجتماعی" را بر عهده دارند.

هشتمین جشنواره کتابهای آموزشی رشد، ساعت 14 تا 16 روز دوشنبه 29 آذر ماه در تالار غدیر مرکز آفرینشهای هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود.

