محقق شیرازی جایزه کنگره جراحان مغز و اعصاب جهان را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، دکتر علی رزم کن جراح مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شیراز با ارائه مقاله به کنگره مذکور در آمریکا موفق به دریافت بهترین پژوهش رزیدنتی شد.

وی در این خصوص اظهار داشت: این کنگره در سانفرانسیسکو آمریکا برگزار شد که دو هزار مقاله به آن ارسال شده بود و مقاله من با موضوع "بررسی اثر انتی اکسیدانهای مغزی در ترومای مغز در یک کارآزمایی بالینی انسانی" به عنوان بهترین پژوهش رزیدنتی انتخاب شده و جایزه دو هزار دلاری ویژه کنگره را دریافت کرد.

این محقق بیان کرد: این تحقیق یک مداخله بالینی بود که برای کمک به بیماران ضربه مغزی انجام شد.

رزم کن در ادامه سخنان خود عنوان کرد: علم پزشکی ایران از نظر ایده، پژوهش و آموزشی چیزی از سایر نقاط دنیا کم ندارد و با توجه به اینکه اساس پیشرفت در این علم، پژوهش است ارائه این گونه مقالات آنهم در سطح بین المللی بر پیشرفت علمی کشور و شناسایی ظرفیتهای بالقوه علمی و پژوهشی متخصصان جوان کشور در دنیا کمک قابل توجهی می کند.

این محقق دانشگاه علوم پزشکی شیراز تصریح کرد: پژوهشها در کشور باید با توجه به نیاز بیماران و شرایط جامعه انجام شود.

رزم کن تاکید کرد: محققان باید از انجام تحقیق بر مواردی که در حال حاضر در کشورمان کاربرد چندانی ندارد و یا به دلیل پر هزینه بودن برای مصرف کننگان قابل استفاده نیست پرهیز کنند و بهتر است پژوهشهای علمی، کاربردی باشد تا در رفع نیازهای کشور موثر واقع شود.