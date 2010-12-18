2790 پرونده تخلف صنفی در آذربایجان غربی تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، جعفرصادق اسکندری ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران، ارزش ریالی پرونده‌های متخلف در مدت یاد شده را 18 میلیارد و 505 میلیون و 798 هزار ریال اعلام کرد و افزود: از ابتدای آبان ماه سال جاری تاکنون بیش از 40 هزار بازرسی از اصناف استان به عمل آمده است.

وی در ادامه با بیان اینکه هدفمند کردن یارانه‌ ها بهترین راه شکوفایی اقتصادی کشور است، گفت: اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به معنی حذف یارانه‌ها نیست بلکه توزیع عادلانه‌ی ثروت در جامعه است.

اسکندری با اشاره به اینکه هزار گزارش مردمی در طرح نظارتی ویژه هدفمند سازی یارانه‌ها در آذربایجان غربی واصل شد بیان داشت: در طول اجرای طرح نظارتی ویژه هدفمند سازی یارانه ‌ها بیش از هزار و 211 گزارش از طریق سامانه 124 توسط مردم گزارش داده شده است.

رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان غربی با بیان اینکه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ضرورتی اساسی است که باید انجام شود، گفت: دولت دهم این شجاعت را دارد که این قانون را اجرا کند و اقتصاد کشور را نجات دهد.

اسکندری با تاکید بر اینکه قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، قفل اقتصاد کشور را باز می‌کند و منشا تحولات عمیق اقتصادی و اجتماعی می‌شود گفت: در عین حال اگر این قانون، خوب اجرا شود بدون تردید منجر به افزایش توان اقتصادی و افزایش معیشت خانوار ایرانی خواهد شد.