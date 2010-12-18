مسابقات زیرگروه لیگ برتر هندبال کشور در ایلام آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، فرزاد فتاحی ظهر شنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ششمین دوره مسابقات زیر گروه لیگ برتر هندبال کشور با حضور تیمهای پالایش آبادان، هیئت هندبال سنندج، هیئت هندبال برازجان بوشهر، هیئت هندبال جهرم فارس، جزیره خارک، میعاد مهدی مشهد ، بیمه ایران گیلان و شهرداری ایوان در سالن هزار و 200 نفری شهرستان ایوان برگزار می شود.

وی بیان داشت: این مسابقات در رده سنی بزرگسالان و ازامروز تا یکم دی ماه سال جاری انجام می شود.

فتاحی هندبال را یکی از مهمترین پتانسیلهای ورزش در استان ایلام به ویژه در شهرستان ایوان ذکر کرد و گفت: برنامه های مختلفی برای توسعه این ورزش در استان ایلام طراحی شده است.

32 هزار ورزشکار سازمان یافته در استان ایلام فعالیت دارند.