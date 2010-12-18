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۲۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۵:۲۴

مسابقات زیرگروه لیگ برتر هندبال کشور در ایلام آغاز شد

مسابقات زیرگروه لیگ برتر هندبال کشور در ایلام آغاز شد

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیرکل تربیت بدنی استان ایلام گفت: مسابقات زیر گروه لیگ برتر هندبال کشور در استان ایلام آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، فرزاد فتاحی ظهر شنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ششمین دوره مسابقات زیر گروه لیگ برتر هندبال کشور با حضور تیمهای پالایش آبادان، هیئت هندبال سنندج، هیئت هندبال برازجان بوشهر، هیئت هندبال جهرم فارس، جزیره خارک، میعاد مهدی مشهد ، بیمه ایران گیلان و شهرداری ایوان در سالن هزار و 200 نفری شهرستان ایوان برگزار می شود.

وی بیان داشت: این مسابقات در رده سنی بزرگسالان و ازامروز تا یکم دی ماه سال جاری انجام می شود.

فتاحی هندبال را یکی از مهمترین پتانسیلهای ورزش در استان ایلام به ویژه در شهرستان ایوان ذکر کرد و گفت: برنامه های مختلفی برای توسعه این ورزش در استان ایلام طراحی شده است.

32 هزار ورزشکار سازمان یافته در استان ایلام فعالیت دارند.

کد مطلب 1212171

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