۲۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۵:۰۲

ماهانه 1000 تن زباله کودکان در مازندران تولید می شود

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان نظام پزشکی مازندران از تولید ماهانه هزار تن زباله کودکان در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید شیخ رضایی ظهر شنبه در نخستین جلسه ارائه برنامه عملیاتی مدیریت اجرایی پسماندهای عفونی غیربیمارستانی در استانداری افزود: عمده زباله های عفونی در منازل و توسط خانواده ها تولید می شود.

وی با اشاره به تعداد 80 هزار کودک کمتر از دو سال درمازندران و با توجه به اینکه خانواده ها از پوشک های صنعتی یک بار مصرف برای کودکان زیر دو سال خود استفاده می کنند افزود: مصرف روزانه حداقل چهار پوشاک توسط 80 هزار کودک روزانه 40 تن زباله اینچنینی تولید می کند و اگرچه مدفوع به خودی خود عفونی نیست اما می توانند موجبات عفونت را به وجود بیاورد.
 
شیخ رضایی یادآور شد: ماهانه هزار تن زباله اینچنینی از سوی جمعیت 12 تا 50 سال بانوان در مازندران تولید می شود.
 
رئیس سازمان نظام پزشکی مازندران افزود: حتی در سطوح روستایی هم خانواده ها از وسایل یکبار مصرف استفاده می کنند.
 
وی با اشاره به هشت هزارعضو سازمان نظام پزشکی مازندران تصریح کرد: از این تعداد حدود چهار هزار و 500 نفر پروانه تاسیس مطلب دریافت کرده اند.
 
شیخ رضایی با بیان اینکه حدود 650 نفر از مطلب  داران لیسانسیه های اپتومتریست و شنوایی سنج  و یا پزشکان اعصاب و روان هستند گفت: اینگونه مطب ها تولید زباله عفونی ندارند و تولید زباله عفونی برای سایر پزشکان کمتر از یک کیلو است .
 
مدیرکل محیط زیست مازندران اظهار داشت : سازمان پسماند در صورت داشتن توانایی، برای ساماندهی زباله های عفونی ورود پیدا کند.
 
هرمز محمودی راد خاطرنشان کرد: شهرداری ها فقط مجاز به حمل و دفع زباله های عادی هستند و زباله های عفونی را پس از بی خطر شدن می توانند حمل کنند.
 
مازندران فاقد سازمان پسماند است.
