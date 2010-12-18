وضعیت چنارهای خیابان ولیعصر در سمیناری در تهران بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس شورای مرکزی کانون عالی گسترش فضای سبز با اعلام این خبر گفت: این کانون در نظر دارد همزمان با تشدید وضعیت بحرانی درختان خیابان ولیعصر که هویت تاریخی و طبیعی طولانی ترین خیابان خاورمیانه را با تهدید جدی مواجه ساخته است،سمینار علمی یک روزه‏ای را برای بررسی علت‏های بروز بحران و راهکارهای برون رفت از آن برگزار کند.

حامد پارسی با بیان اهمیت حفظ و صیانت از درختان چنار تهران و خصوصا بافت خیابان ولیعصر گفت: فراخوان اخذ مقاله برای سمینار مذکور به زودی منتشر و در اختیار اساتید، محققین، کارشناسان و دانشگاهها و مراکز علمی و اجرایی مرتبط قرار خواهد گرفت تا با تبادل اطلاعات و هم اندیشی و ارائه راهکارهای عملیاتی به مدیریت شهری در مسیر کمک به حفظ و بقای چنارها کمک شود.



درهمین حال علی شفیعی سخنگوی کانون عالی گسترش فضای سبز ایران از حمایت مالی کانون از پایان نامه‏های کارشناسی ارشد و دکتری دانشجویانی که قصد انجام فعالیت پژوهشی برروی علل بروز ناهنجاری و خشک شدن درختان چنار خیابان ولیعصر را داشته باشند خبرداد.

پیش از این یک کارشناس ارشد باغبانی به مهر گفت: بیشتر خاک فلات ایران خاکهای با منشا سنگهای آهکی است و در شرایط آهکی خاک، ریز مغذیها کمتر جذب خاک می شوند و همین مسئله رشد درختان و تنوع و شادابی آنان را دچار اختلال می کند. وقتی این مواد به تدریج از زنجیره گیاه خارج شوند هر کدام می تواند پروسه تشکیل کلروفیل را مختل کند.



فرهود رئیسی تاکید کرد: برای رسیدن به پتانسیل سبزی بیشتر باید ترکیب متناسبی از عناصر غذایی اعم از ریز مغذیها به درختان رسانده شود. از همین رو درختان چنار در تهران از نمونه های آشکار مرگ زودرس درختان هستند که تنها راه نجات آنها تغذیه به وسیله انتقال مواد محلول مغذی به آوندهای حیاتی آنها است.