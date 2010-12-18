کارگاه کاربرد مدلهای بهینه سازی درشبکه های آبیاری در کرج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهردر کرج، شیوه های نوین آبیاری و زهکشی، روش­های پیشرفته برنامه­ریزی منابع آب، بکارگیری مدل­های شبکه عصبی مصنوعی در شبیه­سازی رفتار پدیده­ها و آموزش کار با نرم افزارهای موجود در اینزمینه از جمله مباحث مطرح شده در این کارگاه آموزشی بود.

ارتقاء علمی و شکوفایی روزافزون دانسته­ها در انطباق با علوم نوین و اجرای طرحهای تحقیقاتی کشاورزی از اهداف مهم این کارگاه ذکر شده است.

بنابر این گزارش شرکت کنندگان در این کارگاه همچنین درخصوص برخی طرحهای تحقیقاتی تخصصی وزارت جهاد کشاورزی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

گفتنی است،این کارگاه آموزشی به مدت دو روز با حضور 25 نفر از محققان و اعضاء هیأت علمی شاغل در ستاد و بخش­های تابعه استانی مؤسسه تحقیقات فنی مهندسی وزارت جهادکشاورزی برگزار شد.

