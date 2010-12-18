تهیه نقشه آمایش حمل و نقل بوشهر ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری بعد از ظهر شنبه در نشست با مسئولان حمل و نقل و پایانه ای استان بوشهر اظهار داشت: با تدوین این نقشه طرحهای زیربنایی و تامین تجهیزات با سرعت بیشتری انجام می شود.
وی بر توجه بیشتر به شرکتهای حمل و نقل بومی تاکید کرد و گفت: استان با وجود صنایع بزرگ نفت و گاز و پتروشیمی در بخش حمل و نقل کالا از جایگاه ویژه ای برخوردار است به گونه ای که قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا اجرای طرح هایی به ارزش 86 میلیارد تومان را در دستور کار دارد.
امام جمعه بوشهر گفت: توجه به رانندگان به ویژه بازنشستگان و ایجاد صندوق حمایت از آنها و رسیدگی به مشکلات دست اندرکاران ناوگان عمومی باید در اولویت فعالیتها قرار گیرد.
مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان بوشهر نیز بیمه تکمیلی رانندگان و گسترش آن به خانواده های آنها را از مهمترین برنامه های امسال این اداره کل برشمرد و گفت: ایجاد صندوق حمایت از رانندگان در اولویت برنامه های این اداره کل قرار دارد که امسال اجرایی می شود.
حمید علم با بیان اینکه 120 شرکت حمل و نقل بار و مسافر در استان فعال است، گفت: حجم جابجایی کالا در استان بیش از 5 میلیون تن است که در آینده به 15 میلیون تن خواهد رسید.
