تهیه نقشه آمایش حمل و نقل بوشهر ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری بعد از ظهر شنبه در نشست با مسئولان حمل و نقل و پایانه ای استان بوشهر اظهار داشت: با تدوین این نقشه طرحهای زیربنایی و تامین تجهیزات با سرعت بیشتری انجام می شود .

وی بر توجه بیشتر به شرکتهای حمل و نقل بومی تاکید کرد و گفت: استان با وجود صنایع بزرگ نفت و گاز و پتروشیمی در بخش حمل و نقل کالا از جایگاه ویژه ای برخوردار است به گونه ای که قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا اجرای طرح هایی به ارزش 86 میلیارد تومان را در دستور کار دارد .

امام جمعه بوشهر گفت: توجه به رانندگان به ویژه بازنشستگان و ایجاد صندوق حمایت از آنها و رسیدگی به مشکلات دست اندرکاران ناوگان عمومی باید در اولویت فعالیتها قرار گیرد.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان بوشهر نیز بیمه تکمیلی رانندگان و گسترش آن به خانواده های آنها را از مهمترین برنامه های امسال این اداره کل برشمرد و گفت: ایجاد صندوق حمایت از رانندگان در اولویت برنامه های این اداره کل قرار دارد که امسال اجرایی می شود .