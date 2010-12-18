اختصاص 500 میلیون ریال اعتبار برای پیشگیری و درمان اعتیاد در ایلام

فروزان افسرده با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار افزود: این اعتبار در نیمه نخست امسال اختصاص و در راستای برنامه های درمان و پیشگیری از اعتیاد هزینه شده است.

وی ادامه داد: از این مبلغ 200 میلیون ریال برای برنامه های پیشگیری از اعتیاد پیش بینی شده است.

وی به اجرای طرح پیشگیری از اعتیاد در محلات شهری و روستایی اشاره کرد و گفت: این طرح در 10 محله شهری و هشت محله روستایی به منظور تشکیل کلاسهای آموزشی با موضوع اعتیاد اجرا شده است.

وی طرح مصون سازی مهدهای کودک از خطر ابتلا به سوء مصرف مواد مخدر در 20 مهد کودک استان و طرح پیشگیری از اعتیاد در محیطهای کاری را از دیگر برنامه های پیشگیری از اعتیاد توسط این سازمان در استان عنوان کرد.

افسرده به برنامه های درمان اعتیاد توسط این سازمان اشاره کرد و گفت: در طرح کاهش آسیب به منظور جلوگیری از رشد اعتیاد، توسط سه تیم امدادرسان سیار وسایل بهداشتی بین افراد معتاد و مصرف کنندگان مواد مخدر توزیع شده است.

وی با اشاره به فعالیت مراکز درمان اعتیاد سرپایی و اقامتی میان مدت در استان گفت: در سال جاری یارانه ای بین چهار تا 10میلیون ریال به این مراکز پرداخت شده است.

وی اظهار داشت: با پرداخت این یارانه مصرف کنندگان مواد مخدر که از سوی بهزیستی معرفی شده با تخفیف 50 درصدی درمان می شوند.

وی برگزاری برنامه های ورزشی پیاده روی و کوهپیمایی، تشکیل کلاس تربیت مربی پیشگیری اولیه از اعتیاد در سطح استان و همایش پیشگیری از اعتیاد را از جمله دیگر برنامه های درمانی اعتیاد توسط سازمان بهزیستی عنوان کرد.

هم اینک 11 مرکز درمان اعتیاد به صورت سرپایی و اقامتی میان مدت در استان ایلام فعال است.