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۲۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۵:۳۳

گزارش روز از بازار سکه و ارز/

آرامش بازار سکه و ارز در آستانه آغاز اصلاح قیمتها

آرامش بازار سکه و ارز در آستانه آغاز اصلاح قیمتها

شمارش معکوس برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها با محوریت اصلاح قیمتها در حالی آغاز شده است که امروز شنبه بر بازار طلا، سکه و ارز همچنان آرامش نسبی حاکم بود.

به گزارش خبرنگار مهر فعالان بازار طلا قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم در بازار را امروز(شنبه) 370 هزار تومان، طرح جدید را 346 هزار تومان، نیم سکه 173 هزار و 500 تومان و ربع سکه را نیز 87 هزار و 500 تومان اعلام کردند.

همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم در بازار روز سه شنبه هفته گذشته 370 هزار تومان، طرح جدید 348 هزار و 500 تومان، نیم سکه 175 هزار تومان و ربع سکه 87 هزار و 500 تومان بود.

امروز قیمت هر گرم طلای زرد 18 عیار 35 هزار و 210 تومان و هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1374 دلار است.

همچنین صرافان بازار تهران قیمت آزاد هر دلار را امروز 1065 تومان، یورو را 1410 تومان و هر پوند انگلیس را 1690 تومان اعلام کردند.

کد مطلب 1212181

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