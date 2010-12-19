فرزاد کوهیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به صحبت‎های مطرح شده مبنی بر بدهکاری تیم ذوب آهن به فدراسیون بسکتبال که احتمال دارد حضور این تیم در رقابت‎های باشگاه‏های غرب آسیا را تحت تاثیر قرار دهد، اظهار داشت: من که از این مسائل خبر ندارم اما حتما بدهکاری داریم که آن را عنوان کرده‏اند.

وی با تاکید بر اینکه به عنوان سرمربی تنها درگیر مسائل فنی است، تصریح کرد: در جریان دیگر مسائل به خصوص مسائل نیستم. اما موضوع هر چه باشد نمی‎تواند مانع از حضورمان در مسابقات باشگاه‎های غرب آسیا شود چرا که هر مشکلی راه حلی دارد.

سرمربی تیم بسکتبال ذوب آهن گفت: بدهی مالی مشکلی نیست که به خاطر آن یک تیم به دردسرهایی تا حد محرومیت از حضور در مسابقات بین‎المللی بیفتد. به طور حتم مسئولان تیم تا زمان اعزام به محل برگزاری مسابقات باشگاه‎های غرب آسیا به موضوعات مطرح شده رسیدگی می‎کنند.

کوهیان تاکید کرد: تا به امروز تمرینات خود را برای حضور همزمان در مسابقات لیگ برتر و غرب آسیا پیگیری کرده‎ایم. حضور در مسابقات غرب آسیا برای ما اهمیت دارد و به طور حتم آن را از دست نخواهیم داد.

ذوب آهن در گروه A مسابقات بسکتبال باشگاه‎های غرب آسیا قرار دارد. رقابت‎های مرحله مقدماتی این گروه از 13 دی‎ماه در سوریه آغاز می‎شود.