فرزاد کوهیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به صحبتهای مطرح شده مبنی بر بدهکاری تیم ذوب آهن به فدراسیون بسکتبال که احتمال دارد حضور این تیم در رقابتهای باشگاههای غرب آسیا را تحت تاثیر قرار دهد، اظهار داشت: من که از این مسائل خبر ندارم اما حتما بدهکاری داریم که آن را عنوان کردهاند.
وی با تاکید بر اینکه به عنوان سرمربی تنها درگیر مسائل فنی است، تصریح کرد: در جریان دیگر مسائل به خصوص مسائل نیستم. اما موضوع هر چه باشد نمیتواند مانع از حضورمان در مسابقات باشگاههای غرب آسیا شود چرا که هر مشکلی راه حلی دارد.
سرمربی تیم بسکتبال ذوب آهن گفت: بدهی مالی مشکلی نیست که به خاطر آن یک تیم به دردسرهایی تا حد محرومیت از حضور در مسابقات بینالمللی بیفتد. به طور حتم مسئولان تیم تا زمان اعزام به محل برگزاری مسابقات باشگاههای غرب آسیا به موضوعات مطرح شده رسیدگی میکنند.
کوهیان تاکید کرد: تا به امروز تمرینات خود را برای حضور همزمان در مسابقات لیگ برتر و غرب آسیا پیگیری کردهایم. حضور در مسابقات غرب آسیا برای ما اهمیت دارد و به طور حتم آن را از دست نخواهیم داد.
ذوب آهن در گروه A مسابقات بسکتبال باشگاههای غرب آسیا قرار دارد. رقابتهای مرحله مقدماتی این گروه از 13 دیماه در سوریه آغاز میشود.
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