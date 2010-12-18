  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۵:۴۹

شمقدری:

درباره هدفمندسازی یارانه ها باید انتظار سازنده ایجاد کرد

درباره هدفمندسازی یارانه ها باید انتظار سازنده ایجاد کرد

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون استاندار خراسان رضوی گفت: باید در زمینه هدفمندسازی یارانه ها انتظارات مثبت و سازنده ایجاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، امیرالله شمقدری ظهر شنبه در کارگروه اطلاع رسانی هدفمندسازی یارانه ها خراسان رضوی اظهارداشت: انجام درست این قانون جز با توجیه مردم و افزایش مشارکت عمومی میسر نیست.

وی ادامه داد: این گونه عملکرد موجب سهولت انجام و ایجاد شرایط لازم در اجرای بهینه قانون است.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خراسان رضوی یاآورشد: این شورا باید در تنویر افکار عمومی کوشیده و نیز موجب انسجام عملکرد دستگاه های اجرایی دست اندرکار شود.

وی افزود: افزایش آگاهی و آماده سازی جامعه برای شکل گیری انتظارات مثبت و سازنده در خصوص هدفمندسازی یارانه ها از مهمترین اقداماتی است که به اجرای بهینه آن کمک می کند.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خراسان رضوی گفت: تشکیل اتاق خبر، مصاحبه با مسئولان و دست اندرکاران، ایجاد پایگاه اطلاع رسانی، نشست با ائمه جمعه و جماعات از جمله برنامه های این کارگروه است.

دبیر کارگروه هدفمندسازی یارانه های خراسان رضوی نیز شرایط را برای اجرای این قانون در خراسان رضوی مساعدعنوان کرد.

علی شهابی گفت: در قانون بودجه امسال 20 هزار میلیارد تومان از محل آزادسازی قیمت ها در نظر گرفته شده که پنجاه درصد آن نقدی به حساب مردم واریز شده است.

کد مطلب 1212184

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها