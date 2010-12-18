درباره هدفمندسازی یارانه ها باید انتظار سازنده ایجاد کرد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، امیرالله شمقدری ظهر شنبه در کارگروه اطلاع رسانی هدفمندسازی یارانه ها خراسان رضوی اظهارداشت: انجام درست این قانون جز با توجیه مردم و افزایش مشارکت عمومی میسر نیست.

وی ادامه داد: این گونه عملکرد موجب سهولت انجام و ایجاد شرایط لازم در اجرای بهینه قانون است.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خراسان رضوی یاآورشد: این شورا باید در تنویر افکار عمومی کوشیده و نیز موجب انسجام عملکرد دستگاه های اجرایی دست اندرکار شود.

وی افزود: افزایش آگاهی و آماده سازی جامعه برای شکل گیری انتظارات مثبت و سازنده در خصوص هدفمندسازی یارانه ها از مهمترین اقداماتی است که به اجرای بهینه آن کمک می کند.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خراسان رضوی گفت: تشکیل اتاق خبر، مصاحبه با مسئولان و دست اندرکاران، ایجاد پایگاه اطلاع رسانی، نشست با ائمه جمعه و جماعات از جمله برنامه های این کارگروه است.

دبیر کارگروه هدفمندسازی یارانه های خراسان رضوی نیز شرایط را برای اجرای این قانون در خراسان رضوی مساعدعنوان کرد.