توقف شهرک سازی هدف نخست سازمان ملل در سال 2011 است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما (خبرگزاری مستقل فلسطین)، "بان کی مون" شب گذشته در یک کنفرانس خبری در نیویورک اعلام کرد که بهبود اوضاع معیشتی نوارغزه و پایان بخشیدن به توسعه شهرک ها در کرانه باختری و قدس شرقی از جمله اولویت ها و اهداف سازمان ملل در سال 2011 خواهد بود.

وی اخیرا از اقدام کابینه رژیم صهیونیستی مبنی بر مخالفت با تمدید توقف شهرک سازی در کرانه باختری انتقاد کرده بود و آن را به مثابه بی توجهی به جامعه بین الملل توصیف کرده بود.

اظهارات دبیر کل سازمان ملل متحد در حالی مطرح می شود که آمریکا طی هفته های اخیر به شکست خود در متوقف کردن شهرک سازی در کرانه باختری اعتراف کرده است.