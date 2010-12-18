  1. بین الملل
  2. سایر
۲۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۵:۳۸

بان کی مون:

توقف شهرک سازی هدف نخست سازمان ملل در سال 2011 است

توقف شهرک سازی هدف نخست سازمان ملل در سال 2011 است

دبیر کل سازمان ملل متحد اظهار داشت که توقف شهرک سازی هدف و اولویت نخست سازمان ملل متحد در سال 2011 خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما (خبرگزاری مستقل فلسطین)، "بان کی مون" شب گذشته در یک کنفرانس خبری در نیویورک اعلام کرد که بهبود اوضاع معیشتی نوارغزه و پایان بخشیدن به توسعه شهرک ها در کرانه باختری و قدس شرقی از جمله اولویت ها و اهداف سازمان ملل در سال 2011 خواهد بود.

وی اخیرا از اقدام کابینه رژیم صهیونیستی مبنی بر مخالفت با تمدید توقف شهرک سازی در کرانه باختری انتقاد کرده بود و آن را به مثابه بی توجهی به جامعه بین الملل توصیف کرده بود.

اظهارات دبیر کل سازمان ملل متحد در حالی مطرح می شود که آمریکا طی هفته های اخیر به شکست خود در متوقف کردن شهرک سازی در کرانه باختری اعتراف کرده است.

کد مطلب 1212185

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها