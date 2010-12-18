به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، کریم نصر اصفهانی ظهر شنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان، افزود: مسئولان مربوطه برای فرهنگسازی و کاهش تردد خودروهای شخصی در محدوده مرکزی شهر اصفهان چاره‌ای جدی اندیشه کنند.

وی با تاکید بر همکاری و تعامل مردم برای اجرای طرح زوج و فرد تردد خودروها در محدوده مرکزی شهر اصفهان، اظهار داشت: توسعه حمل و نقل عمومی، بهترین راهکار برای کاهش ترافیک شهر اصفهان است.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر اصفهان اجرای طرح زوج و فرد کردن خودروها را به منظور کاهش آلاینده‌های زیست محیطی و روانسازی ترافیک، مطلوب ارزیابی کرد و ادامه داد: برای اجرای صحیح و مطلوب طرح زوج و فرد تردد خودروها و برون رفت از مشکلات ترافیک، آلودگی هوا و تامین سلامت شهروندان، همکاری و هماهنگی مردم با مسئولان این طرح ضروری است.

وی به تجمیع خودروهای شخصی در حلقه‌های دوم و سوم ترافیکی شهر و افزایش ترافیک در این محدوده‌ها اشاره کرد و گفت: مسئولان برای کاهش تردد خودروهای شخصی در هسته مرکزی شهر اصفهان راهکاری جدی به کار گیرند.

نصراصفهانی تاکید کرد: توسعه حمل و نقل عمومی از جمله مترو، تراموا، اتوبوسرانی و تاکسی و عدم استفاده از خودروهای شخصی، بهترین راهکار برای کاهش ترافیک و آلاینده‌های زیست محیطی و روانسازی عبور و مرور است که باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود برگزاری آیین‌های عزاداری و سوگواری مردم شهر اصفهان در دهه اول محرم و به ویژه روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی را با شکوه و مطلوب دانست و افزود: مردم ولایتمدار اصفهان در اوج تواضع و اخلاص با شرکت در دسته‌جات و هیئتهای زنجیرزنی و سینه‌زنی در سوگ شهادت سالار شهیدان و یارانش اشک ریختند و ارادت قلبی خود را به خاندان اهل بیت اعلام کردند.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر اصفهان ابتکار مردم اصفهان برای تداوم عزاداریها در دهه دوم محرم را قابل تقدیر دانست و بیان داشت: این عزیزان پس از تاسوعا و عاشورا هم با برگزاری آیینهای عزاداری در غم شهادت امام حسین(ع) به سوگ می‌نشینند که در نوع خود در کشور بی‌نظیر است.

وی تجمع و انسجام عظیم عزاداران اصفهانی در قالب گروه‌ها، دسته‌جات و هیئتهای مذهبی در روز عاشورا را خواستار شد و گفت: میدان امام(ره) این استعداد را دارد و مسئولان مربوطه باید برای سال آینده با برنامه‌ریزی اصولی، بستر را برای تجمع عزاداران حسینی و برگزاری عزاداری و سوگواری یکپارچه آنان در این مکان فراهم آورند.

نصر اصفهانی همکاری و تعامل مسئولان شهرداری برای برگزاری آیینهای عزاداری مردم اصفهان در دهه اول محرم سال جاری را مطلوب خواند و از خدمات آنان به ویژه در بخشهای خدمات شهری، اتوبوسرانی و آتش‌نشانی قدردانی کرد.