توضیحات جامعه اسلامی مهندسین درباره حضور تاجبخش در نشست این تشکل

مهدی اسماعیلی، رئیس واحد ارتباطات جامعه اسلامی مهندسین در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری نشست تحلیل و تبیین فتنه نظام سلطه علیه جمهوری اسلامی گفت: این نشست دوهفته پیش با حضور کیان تاجبخش به عنوان یکی ازعناصر فکری موثر در حوادث پس از انتخابات سال 88 برگزار شد.

وی با اشاره به اینکه جامعه اسلامی مهندسین با هدف بررسی وقایع پس از انتخابات 88 و تاثیر نظام سلطه بر آن حوادث نشست های متعددی را برگزار کرده است، اظهارداشت: تاکنون7 نشست از این سری نشست ها برگزار شده است که در آن ابعاد مختلف وقایع پس از انتخابات سال 88 با حضور کارشناسان داخلی و خارجی و افراد متخصص در حوزه جنگ نرم بررسی شد.

اسماعیلی تاکید کرد: نظرات کارشناسان مختلف واعضای حزب درزمینه این گفتگوها به صورت گزارشات منظم آماده شده است.

وی ادامه داد: این نشست ها ازسوی دفتر سیاسی جامعه اسلامی مهندسین برگزارمی شود و کیان تاجبخش به عنوان یکی ازعناصر فکری موثر در حوادث پس از انتخابات که از طریق رسانه های داخلی مطالب قابل توجهی در نقد حوادث مربوط به فتنه را بیان کرده بود، در یکی از این نشست ها حضور پیدا کرد.

مسئول روابط عمومی جامعه اسلامی مهندسین یادآور شد: جامعه اسلامی مهندسین نیز با دعوت از وی خواست که در جهت بیان جریانات فتنه و موشکافی ساختار آن و عملکرد جنگ نرم و برنامه های احتمالی آینده آن تحلیل های خود را ارائه نماید.

نشست تحلیلی و تبیین فتنه با حضور اعضای شورای مرکزی و دبیران استانهای جامعه اسلامی مهندسین 11 آذر برگزار شد.