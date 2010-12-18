گردهمایی 12 هزار نفری زنان عاشورایی در تهران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نرگس معدنی پور از برگزاری چهارمین گردهمایی و میثاق دوازده هزار نفری زنان عاشورایی خبر داد و گفت: بر اساس استقبال پرشور بانوان تهرانی از برگزاری سه دوره گردهمایی زنان عاشورایی این اداره کل در نظر دارد چهارمین دوره ی این گردهمایی را بیست و نهم آذرماه، مصادف با چهاردهم محرم در مهدیه تهران برگزار کند.

مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران با بیان اینکه نهادینه کردن فرهنگ اسلامی و ایرانی برای رسیدن به جامعه سعادتمند مطابق با معیار ها و ارزشهای اسلامی از جمله اهداف معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری است گفت: محرم و عاشورا با ظرفیت های عظیمی که در فرهنگ جامعه دارد، زمینه های الگویی بسیاری برای بانوان دارد که می توان از طریق آن، معیارها و شاخص های الگویی را برای بانوان طراحی و ترویج کرد.

وی با اشاره به برگزاری آئین نکوداشت و تکریم بانوان مبلغ شهر تهران هر ساله قبل از فرا رسیدن ماه محرم، گفت: معرفی و تجلیل از بانوان پیشکسوت در زمینه هیئتهای مذهبی موجب می شود ضمن آشنایی بیشتر بانوان مبلغ با شیوه های صحیح و اصولی تبلیغ، از آسیبهای احتمالی در این زمینه، از جمله خطر گسترش خرافه گرایی جلوگیری شود و زمینه ارتقاء کار آیی، اثر بخشی و کیفیت تبلیغات دینی در بین بانوان فراهم شود.

معدنی پور اظهار داشت: در این گردهمایی برنامه هایی شامل مداحی، سخنرانی و تعزیه برگزار می شود تا بانوان تهرانی با بهره مندی از مراسم عزاداری و سوگواری با آرمانهای والای قیام امام حسین(ع) آشنا شده وبا امامشان عهد و میثاق دوباره ببندند و بر مظلومیت و مصیبتهای حضرت زینب(س) سوگواری کنند و صبر و استقامت ایشان را الگوی زندگی خویش قرار دهند.



