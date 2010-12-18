توپ فوتبال لیگ سوئد جراحی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه سوئدی "داگنس نیتر" در ماه نوامبر گزارش داده بود که اینگمار اکلوند، نقره ساز سوئدی که بتازگی درگذشته است، عبارت "همواره باین" را داخل این توپ که جایزه لیگ سوئد به حساب می آید حک کرده است. باین نام تیم مورد علاقه وی یعنی هاماربی است.

دکتر فورسبلاد (چپ) و کریستر رومان یکی از مسئولان فدراسیون فوتبال سوئد در حال بررسی نوشته های داخل توپ

اتحادیه فوتبال سوئد برای پایان دادن به شایعات بررسی خود را بر روی این توپ آغاز کرد و از طریق دکتر ماگنوس فورسبلاد متوجه شد که این شایعات درست بوده است.

بر پایه گزارش سایت داون، دکتر فورسبلاد حفره کوچکی را بر روی توپ ایجاد کرد و از طریق یک دوربین متوجه شد که عبارت "دیورگاردن بهترین است" داخل توپ حکاکی شده است.

دیورگاردن رقیب تیم آیک سوئد است که از سال 2001 تا به حال سه بار به عنوان قهرمانی لیگ سوئد دست پیدا کرده است.