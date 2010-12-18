مجلس ونزوئلا اختیارات "چاوز" را افزایش داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در حالی که منتقدان "هوگو چاوز" مدعی هستند وی ونزوئلا را به سمت دیکتاتوری سوق می دهد مجلس این کشور طرحی را تصویب کرده که به موجب آن چاوز قادر خواهد بود کشور را حتی بدون داشتن حکم اداره کند.

گفته می شود این اقدام به منظور تضمین پیروزی طرفداران چاوز در انتخابات سال 2012 انجام شده است.

چاوز از مجلس این کشور خواسته بود تا در مصوبه ای به وی این اجازه را بدهد که بدون داشتن حکم کشور را برای یک سال اداره کند اما مجلس این کشور که هم اکنون در اختیار سوسیالیست هاست به جای یک سال، این امکان را به مدت 18 ماه برای چاوز فراهم کرده است.

این در حالی است که مردم ونزوئلا در همه پرسی اصلاح قانون اساسی این کشور که در بهمن ماه سال 1387 برگزار شد به خواسته چاوز مبنی بر اینکه بتواند برای یک دوره دیگر در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند رای مثبت دادند.

چاوز در سال 2007 نیز اصلاحات قانون اساسی را به همه پرسی گذاشت، اما این اصلاحات با رای منفی مردم این کشور مواجه شد.