  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۵:۱۱

18 مجموعه شهربانو در شهر تهران ساخته می شود

18 مجموعه شهربانو در شهر تهران ساخته می شود

مشاور شهردار تهران در امور بانوان با بیان اینکه مجموعه های شهربانو در مناطق 1،2، 8 و 14 شهر تهران در حال فعالیت هستند گفت: تا پایان سال در هر منطقه شهر تهران یک مجموعه شهربانو ساخته می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا مشیر در بازدید از روند ساخت پروژه شهربانو منطقه 12 افزود: منطقه 12 به عنوان مرکزی ترین نقطه شهر بسیار حائز اهمیت است و به همین لحاظ کار در این منطقه باید به الگویی برای مناطق دیگر که در حال ساخت مجموعه های شهربانو هستند  تبدیل شود.

وی ادامه داد: با توجه به نیازی که بانوان در سطح شهر به فضاهای فرهنگی و اجتماعی دارند، قرار است مجموعه های شهربانو به مراکزی برای تامین اوقات فراغت زنان و خانواده ها با خدمات متنوع تبدیل شوند.

مشیر گفت: این مراکز امکاناتی نظیر کتابخانه تخصصی، قرائت خانه، مراکز آموزشی شامل آموزش زبان انگلیسی، کامپیوتر، قرآن، مهارتهای زندگی و خدمات مشاوره ای رایگان، خانه اسباب بازی، کافی نت، پاتوق گفت و گو، خدمات نمایشی شامل سالن آمفی تاتر، سینما و کنفرانسها و جلسات گروهی، خدمات اینترنتی و تایپ، سالن ورزشی شامل ایروبیک، بدنسازی، یوگا، رزمی، استخر و سونا، خدمات مربوط به لباس و پوشش شامل مزون لباس و خیاطی مخصوص بانوان، خدمات بهداشتی و آرایشی از جمله امکانات این مجموعه ها است.

وی افزود: تعریف مراکز شهربانو در هر منطقه ای بر اساس اولویتها و نیازهای هر منطقه انجام می شود که بر اساس آن مراکزی مانند باشگاه خنده، خانه مهارتها و مرکز مشاوره در مجموعه فعالیتهای این مراکز به صورت خاص دیده می شوند.

 

کد مطلب 1212193

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها