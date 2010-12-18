18 مجموعه شهربانو در شهر تهران ساخته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا مشیر در بازدید از روند ساخت پروژه شهربانو منطقه 12 افزود: منطقه 12 به عنوان مرکزی ترین نقطه شهر بسیار حائز اهمیت است و به همین لحاظ کار در این منطقه باید به الگویی برای مناطق دیگر که در حال ساخت مجموعه های شهربانو هستند تبدیل شود.

وی ادامه داد: با توجه به نیازی که بانوان در سطح شهر به فضاهای فرهنگی و اجتماعی دارند، قرار است مجموعه های شهربانو به مراکزی برای تامین اوقات فراغت زنان و خانواده ها با خدمات متنوع تبدیل شوند.

مشیر گفت: این مراکز امکاناتی نظیر کتابخانه تخصصی، قرائت خانه، مراکز آموزشی شامل آموزش زبان انگلیسی، کامپیوتر، قرآن، مهارتهای زندگی و خدمات مشاوره ای رایگان، خانه اسباب بازی، کافی نت، پاتوق گفت و گو، خدمات نمایشی شامل سالن آمفی تاتر، سینما و کنفرانسها و جلسات گروهی، خدمات اینترنتی و تایپ، سالن ورزشی شامل ایروبیک، بدنسازی، یوگا، رزمی، استخر و سونا، خدمات مربوط به لباس و پوشش شامل مزون لباس و خیاطی مخصوص بانوان، خدمات بهداشتی و آرایشی از جمله امکانات این مجموعه ها است.

وی افزود: تعریف مراکز شهربانو در هر منطقه ای بر اساس اولویتها و نیازهای هر منطقه انجام می شود که بر اساس آن مراکزی مانند باشگاه خنده، خانه مهارتها و مرکز مشاوره در مجموعه فعالیتهای این مراکز به صورت خاص دیده می شوند.



