حادثه کربلا نتیجه حاکمیت آرای شخصی به جای رأی امام (ع) است

حجت الاسلام محمدصادق یوسفی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با تسلیت شهادت امام سجاد(ع) افزود: امامت امام سجاد(ع) با چهار خلیفه اموی یعنی یزید، مروان، عبدالملک مروان و هشام بن عبدالملک که فرمانروایانی بسیار سفاک و خون ریز بودند همزمان بود.



وی ادامه داد: این چهار نفر مرتکب جنایاتی همانند حادثه کربلا و شهادت امام حسین(ع)، اسارت فرزندان و اهل بیت امام، قتل عام مردم مدینه و هتک نوامیس آنها همچنین به منجنیق بستن خانه خدا شدند که در تاریخ کم نظیر است.



رئیس مرکز فرهنگ و معارف قرآن کریم ادامه داد: این فرمانروایان سفاک تنها رقیب خود را امام سجاد می‌دانستند و موضع سیاسی امام این بود که بدون بهانه دادن به دست دشمن به روشنگری مردم می پرداختند.



حجت الاسلام یوسفی مقدم بیان کرد: امام سجاد(ع) درخصوص حفظ حرمت خون امام حسین(ع) و ماجرای کربلا در همه جا چه در مدینه و چه در شام به تبیین این وقایع پرداختند.



این محقق دینی با بیان اینکه سریال مختارنامه سریال جذابی است عنوان کرد: این سریال برخی از واقعیت‌های تاریخی را بیان کرده است؛ عده‌ای از افراد می‌توانستند از رخ دادن حادثه کربلا جلوگیری کنند اما به دلیل خودخواهی و اندیشیدن به پیروزی به یاری امام نرفتند.



وی ادامه داد: این افراد دارای دیدگاه و سلیقه‌های شخصی بودند و از اینکه کلام امام(ع) را ملاک قرار دهند ابا داشتند.



این محقق دینی درباره برخورد مختار با قاتلین امام حسین(ع) و یارانش و اینکه آیا اذن امام چهارم هم پشتیبان این حرکت بوده است یا نه تصریح کرد: اصل اینکه با حکومت جور و ظالم برخورد شود مورد تأیید امامان(ع) بوده است اما اینکه روش و نوع رفتار چگونه باید باشد سئوالاتی وجود دارد.



رئیس مرکز فرهنگ ومعارف قرآن کریم همچنین جهاد سیاسی و فرهنگی امام سجاد(ع) را از جمله ویژگی‌های آن حضرت برشمرد و بیان کرد: یکی از کارهای امام که در قالب دعا به آن پرداختند جهاد سیاسی و فرهنگی بود؛ امام در جای جای این دعا مطالبی را برای جهاد با نفس که البته جهاد با طاغوت هم در دل آن نهفته است بیان فرموده اند.



یوسفی مقدم شجاعت در برخورد با یزید در دوران اسارت را از دیگر ویژگی‌های امام عنوان و اظهار داشت: امام در حادثه کربلا تحت فشار زیادی بودند و رنج‌های زیادی دیدند اما مصلحت و حکمت الهی بیماری ایشان را رقم زد تا مسلمانان از حجت بی‌بهره نباشند.



وی تأکید کرد: امام سجاد(ع) اقدامات بسیار سازنده‌ای در آرام کردن و جهت دادن اسرا برای حفظ ارزش‌های قیام امام حسین(ع) انجام دادند که در تاریخ ماندگار شده است.



امام سجاد(ع)، امام چهارم شیعیان در روز پنجم شعبان سال 38 هجری به دنیا آمدند و به نقلی روز 12 محرم شهادت آن بزرگوار است.