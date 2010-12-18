لزوم پاسخگویی سران عرب/ جزئیات و تحلیل اسناد مرتبط با ایران

نشست بررسی اسناد ویکی لیکس که سر و صدای زیادی در جهان به وجود آورده است با حضور کارشناسان مسائل آمریکا و علوم استراتژیک در خبرگزاری مهر برگزار شد.

"کیهان برزگر" معاون امور بین الملل مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه و کارشناس مسائل بین الملل، "فواد ایزدی" استاد دانشگاه تهران، "سید محمد مرندی" استاد دانشگاه و رئیس موسسه مطالعات اروپا و آمریکایی شمالی دانشگاه تهران، "سید حامد موسوی" تحلیلگر مسائل سیاسی و "محمد حسن قدیری ابیانه" سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در مکزیک و کارشناس عالی علوم استراتژیک از جمله این کارشناسان بودند.

سید حامد موسوی در پاسخ به این سوال که "بخشی از اسناد منتشر شده توسط ویکی لیکس در ارتباط با رقیبان اصلی آمریکا همچون روسیه، چین و ایران بوده هدف از انتشار آنها را چگونه ارزیابی می کنید؟" ویکی لیکس یک گروه از هکرهای مختلف از نقاط مختلف جهان است که از طریق سایت ویکی لیکس دات ارگ اسناد محرمانه کشورها را منتشر می کنند. این حلقه از سال 2006 فعالیت خود را رسماً آغاز کرده است. ویکی لیکس در ماه جولای سال جاری با انتشار نزدیک به 77 هزار سند نظامی از جنگ افغانستان معروف شد. چند ماه بعد در اکتبر، این وب سایت 400 هزار سند نظامی از جنگ عراق منتشر کرد، که این افشاگری ها برای آمریکا بسیار سنگین تمام شد. به عنوان مثال اسناد نشان داد که حداقل در 144 مورد نیروهای نظامی ناتو در افغانستان مرتکب جنایت علیه مردم غیر نظامی افغانستان شده اند.

وی افزود: حدود دو هفته پیش ویکی لیکس اقدام به انتشار ارتباطات دیپلماتیک آمریکا کرد. این اسناد در واقع گزارشات دیپلماتهای آمریکا مستقر در کشورهای مختلف است که به واشنگتن ارسال می شده و بالعکس است.

موسوی گفت: به عنوان مثال، اسناد مربوط به آمریکا کاملاً مستند است چرا که این اسناد گزارشات رسمی خود وزارت امور خارجه آمریکاست. اسناد منتشر شده نشان می دهد که "هیلاری کلینتون" وزیر امور خارجه آمریکا به دیپلماتهای ایالات متحده مستقر در سازمان ملل دستور داده که از دیپلماتهای سایر کشورها و حتی مقامات خود سازمان ملل جاسوسی کنند. این عملیات جاسوسی توسط سازمان سیا مدیریت می شد. یا سندی دیگر نشان می دهد که کلینتون معقتد است عربستان بزرگترین حامی تروریسم در جهان است. اینگونه اسناد قطعاً واقعی هستند زیرا سند منتشر شده دستور جاسوسی یا اظهارات کلینتون است.

اسناد ویکی لیکس درباره آمریکا کاملا مستند است زیرا گزارشات رسمی وزارت امور خارجه این کشور است

این تحلیلگر مسائل سیاسی افزود: از سوی دیگر اسنادی راجع به کشورهای دیگر همچون ایران وجود دارد. به عنوان مثال، یک دیپلمات آمریکایی تحلیلی در مورد مسائل داخلی ایران نوشته است. نکته جالب آن است که نام تمام افرادی که دیپلماتهای آمریکایی با آنان جلسه داشته اند از اسناد پاک شده است.

موسوی اظهار داشت: می توان نتیجه گرفت که تنها گزارشات مربوط به آمریکا سندیت دارند و بقیه گزارشها به عنوان مثال گزارش های مربوط به ایران، فقط گزارش یک دیپلمات آمریکایی در یکی از کشورهای منطقه بوده است اما برخی از رسانه های ایالات متحده تلاش کرده اند تا اسناد اصلی به ضرر آمریکا را تحت الشعاع قرار دهند.



وی در رابطه با فرضیه استحکام بخشیدن به جبهه اعراب در قبال ایران به عنوان یکی از اهداف انتشار اسناد گفت: در مورد بحث اعراب و ایران باید به این نکته توجه کرد که رهبران کشورهای عربی از جمله "عبدالله بن العزیز" شاه عربستان و "شیخ زاید" رئیس امارات، در دیدار با مقامات و نظامیان آمریکایی توصیه کرده اند که ایالات متحده به تاسیسات هسته ای ایران حمله کند که در این مورد نه تنها جبهه ضد ایرانی تقویت نشده، بلکه تضعیف هم شده است، چرا که این رهبران از مسائل مطرح شده بسیار شرمگین هستند.

موسوی افزود: ذکر این نکته ضروری است که مردم جهان عرب اکثرا موافق برنامه هسته ای ایران هستند. چند ماه پیش موسسه "زاگبی" آمریکا در یک نظرسنجی اعلام کرد که اکثر مردم عرب موافق برنامه هسته ای ایران هستند و آن را برای منطقه مفید می دانند. واقع از شرکت کنندگان درنظرسنجی پرسیده بود که اگر ایران به دنبال ساخت سلاح اتمی باشد، نظر شما چیست؟ که حتی در این حالت که در واقع به عمد و به صورت موزیانه قصد القاء کردن نظامی بودن برنامه هسته ای ایران را داشته است باز هم مردم عرب گفته بودند از ایران حمایت می کنند. در واقع رهبران عربی با این افشاگری ها رسوا شدند و باید به مردم کشور خود و همچنین به مردم ایران پاسخگو باشند، چرا که آنان در ظاهر به گونه ای دیگر رفتار می کنند.

این تحلیلگر مسائل سیاسی اظهار داشت: این موضوع که رهبران عربی از حمله به ایران استقبال می کنند امر جدیدی نیست. رهبران دیکتاتور عربی، مخصوصا "عبدالله آل سعود" متحد اصلی آمریکا در منطقه محسوب می شوند و از سیاستهای استعماری آن تبعیت می کنند. این اسناد نشان می دهد که کشورهایی همچون امارات همکاریهای گسترده امنیتی و اطلاعاتی با آمریکا و رژیم صهیونیستی دارند و در عمل عاملان آمریکا در منطقه محسوب می شوند که از اینگونه رهبران نباید انتظاری بیش از این داشت. البته به نظر من، مقامات ایرانی باید فورا از رهبران عربی توضیح بخواهند و عذرخواهی طلب کنند.

بزرگترین آسیب از انتشار اسناد ویکی لیکس تاکنون متوجه آمریکا و رهبران عربی بوده است

وی در پاسخ به این پرسش که "ماهیت اقدامات ویکی لیکس چیست؟ آیا واقعا یک افشاگری است یا نمایش و بازی سیاسی آمریکا برای اهداف خاص؟" گفت: بدون تردید، درباره ویکی لیکس سوال هایی جدی وجود دارد، مثلا اینکه چگونه این همه سند سری را بدست آورده است، یا اینکه چرا بخشی را منتشر می کند و انتشار بخشی دیگر را به آینده موکول می کند. اینکه ماهیت ویکی لیکس چیست هم اکنون مشخص نیست و در آینده معلوم خواهد شد. نکته حائز اهمیت این است که در درجه اول این اسناد به آمریکا ضربه زده اند. البته گزارشات مربوط به ایران بیشتر جنگ روانی است تا ارائه اسناد محکم و نباید در دام بعضی از رسانه های غربی بیافتیم و بلافاصله در مقام دفاع برآییم. تا اینجای افشاگری ها، این ما هستیم که باید از آمریکا و رهبران عربی سوال بپرسیم و آنها دفاع کنند، نه بالعکس.

موسوی گفت: یکی از مسائلی که احتمالاً ظرف چند هفته آینده مشخص خواهد شد گزارشات مربوط به اسرائیل است، چرا که بعضی از کارشناسان می پرسند که چرا از اسرائیل چیزی مطرح نشده است؟ ویکی لیکس می گوید که بیش از 250 هزار سند دیپلماتیک آمریکا را در اختیار دارد. تاکنون هزار و 344 سند از آن منتشر شده است، یعنی افشاگری بخش اعظم این اسناد هنوز در راه است. نزدیک به 4 هزار تا سند از این 250 هزار مربوط به گزارشات سفارت آمریکا در اسرائیل است. از این 4 هزار سند تاکنون فقط 22 سند منتشر شده اند. سندهای منتشر شده موضوعی جنجالی در مورد اسرائیل ندارند. از کل اسناد منتشر شده تاکنون فقط در 77 مورد از آنان به اسرائیل حتی اشاره شده است. هفته ها و ماه های آتی اتهام زد و بند میان ویکی لیکس با اسرائیل و غیره را تا حدی مشخص خواهند کرد.

وی خاطر نشان ساخت: در حال حاضر بسیار زود است که در مورد ماهیت ویکی لیکس قضاوت شود. ابهامات جدی در مورد آن وجود دارد اما هنوز چیزی اثبات نشده است. همچنین باید گفت که بزرگترین آسیب از انتشار این اسناد تاکنون متوجه آمریکا و رهبران عربی بوده است. این موضوع که بعضی ها مطرح می کنند که آمریکا صدمه ندیده، کاملاً اشتباه است، انتشار اسناد ویکی لیکس از جنگ عراق و افغانستان گرفته تا اسناد دیپلماتیک جدید در وهله نخست برای آمریکا بحران ایجاد کرده است.

ادامه دارد...