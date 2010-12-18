به گزارش خبرگزاری مهر، دولت در راستای گسترش ارتباطات با متخصصان دانشگاههای خارج از کشور و افزایش آگاهی مردم و پزشکان در زمینه بیماری سرطان با برگزاری گردهمایی بینالمللی مراقبتهای حمایتی و تسکینی در سرطان توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی موافقت کرد.
وزیران عضو کمیسیون فرهنگی بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینههای غیر ضرور و جلوگیری از تجمل گرایی مصوب 1370 ، با برگزاری گردهمایی بینالمللی مراقبتهای حمایتی و تسکینی در سرطان توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی موافقت کرد.
بر اساس این مصوبه، نخستین همایش بینالمللی مراقبتهای حمایتی و تسکینی در سرطان توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی( مرکز تحقیقات سرطان) با مشارکت دفتر نمایندگی سازمان جهانی بهداشت در تهران از تاریخ 15 لغایت 17 دی سال جاری با حضور شرکت کنندگانی از داخل و کشورهایی همچون استرالیا، مالزی و انگلستان برگزار خواهد شد.
هدف از برگزاری این همایش برقراری ارتباط با متخصصان دانشگاههای خارج از کشور به منظور ایجاد همکاری در انتقال مفاهیم علمی جدید و تربیت دانشجویان در رشتههای تخصصی و فوقتخصصی، برگزاری کارگاههای فوق تخصصی و رفع نیاز اعزام متخصصان به خارج از کشور، افزایش توانمندی متخصصان کشور با توجه به راه اندازی بخش جدید حمایتی تسکینی به عنوان اولین بخش ملی در کشور است.
این تصویب نامه پس از تایید رئیس جمهور، توسط معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
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