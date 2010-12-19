علیرضا سجادپور درباره بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر به خبرنگار مهر گفت: ما در شورای سیاست‌گذاری جشنواره فیلم فجر در خدمت آقای مسعود شاهی دبیر این رویداد هستیم و تمام اطلاعات در اختیار ایشان است. اما آنچه از تولیدات امسال برمی‌آید، در این دوره تنوع و تعداد آثار بی‌نظیر است.

وی افزود: تعداد آثار متقاضی برای حضور در جشنواره فیلم فجر، چشمگیر است. در این دوره فیلمسازان جوان و به اصطلاح فیلم اولی‌ها در کنار کارگردان‌های پیشکسوت و باسابقه حضور دارند. این موضوع بر اعتبار و جذابیت این رویداد می‌افزاید.

سجادپور ادامه داد: قطعا با حضور نسل‌های مختلف و سلیقه‌های متعدد فیلمسازی، کار هیئت انتخاب این دوره جشنواره دشوار خواهد بود. زیرا در میان فیلم‌های متقاضی آثار خوبی وجود دارند که می‌توانند آینده این سینما را رقم بزنند. بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر نسبت به دوره‌های قبل با تنوع موضوعات و نام‌ها روبرو است.

وی همچنین درباره مکان برگزاری جشنواره فیلم فجر گفت: سعی داریم این دوره را نیز مانند سال گذشته در برج میلاد برگزار کنیم تا بتوانیم بحث ثابت بودن مکان برگزاری این رویداد را به نتیجه برسانیم. در این ارتباط برنامه‌ریزی‌هایی انجام شده و کارهای اولیه صورت گرفته است. البته این موضوع زمانبر است و امیدوارم به زودی نتیجه حاصل شود.