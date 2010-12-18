به گزارش خبرنگار مهر در قم، جهانبخش نجف زاده قبل از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این مطلب گفت: با توجه به ضرورت توسعه و احداث سالن انتظار در پایانه مسافربری قم و همزمان با 26 آذرماه روز حمل و نقل، عملیات اجرائی بازسازی پایانه مسافربری کوثر قم آغاز گردیده است.
وی تصریح کرد: عملیات احداث این سالن با اعتباری بالغ بر 10 میلیارد ریال احداث و به بهرهبرداری خواهد رسید.
نجفزاده در خصوص محل تأمین بودجه احداث این پروژه گفت: محل تأمین این پروژه از ردیف اعتبارات استانی ، شهرداری قم و سازمان پایانهها میباشد که در صورت جذب اعتبار در زمان معین در مدت زمان 3 ماه این پروژه به بهرهبرداری میرسد.
وی ادامه داد: در این فاز 12 غرفه فروش جهت خدمت رسانی بهتر به شهروندان در نظر گرفته شده است که در بخش حمل و نقل و غیر حمل و نقل فعالیت خواهند نمود.
مدیرعامل سازمان پایانههای مسافربری شهرداری قم خاطرنشان کرد: فاز اول احداث پایانه مسافربری قم با اعتباری بالغ بر 700 میلیون تومان راه اندازی و در 12 غرفه شامل شرکتهای حمل و نقلی جدید با کلیه امکانات رفاهی از جمله صندلیهای فرودگاهی، دوربینهای مداربسته، شبکه فروش بلیط رایانهای، تلویزیونهای LED و ... در دیماه سال گذشته آغاز و در اسفندماه 88 به بهرهبرداری رسید.
همزمان با روز حمل و نقل؛
عملیات اجرایی احداث سالن انتظار پایانه مسافربری قم آغاز شد
قم - خبرگزاری مهر: مدیر عامل سازمان پایانههای مسافربری شهرداری قم از آغاز عملیات اجرائی فاز 2 احداث سالن انتظار کوثر با اعتبار 10 میلیارد ریال در محل پایانههای مسافربری قم خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، جهانبخش نجف زاده قبل از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این مطلب گفت: با توجه به ضرورت توسعه و احداث سالن انتظار در پایانه مسافربری قم و همزمان با 26 آذرماه روز حمل و نقل، عملیات اجرائی بازسازی پایانه مسافربری کوثر قم آغاز گردیده است.
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