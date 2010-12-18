جزئیات برگزاری آزمونهای آیلتس دانشگاه آزاد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن عسگری در حاشیه بازدید از اولین دوره برگزاری آزمون آیلتس توسط دانشگاه آزاد، افزود: اولین دوره این آزمون از سوی دانشگاه آزاد با شرکت 50 داوطلب شنبه 27 آذر برگزار شد.

وی درباره سایر برنامه های این مرکز برای برگزاری آزمون آیلتس در دانشگاه آزاد گفت: در نظر داریم با تعریف 10 مرکز در سراسر کشور این آزمون را به صورت کشوری برگزار کنیم در برنامه های بعدی استان مازندران و شهرهای مشهد، تبریز، بندرعباس، قزوین و اصفهان در برگزاری این آزمون شرکت می کنند.

وی اضافه کرد: یکی از شروط موسسه IDP با برگزاری این آزمون در دانشگاه آزاد، برگزاری آن با ظرفیت محدود بود که خوشبختانه این آزمون امروز با موفقیت برگزار شد و در دوره‌های بعد ثبت نام‌های بیشتری خواهیم داشت.

رئیس مرکز آزمونهای استاندارد دانشگاه آزاد یادآور شد: هر ماه سه آزمون آیلتس توسط دانشگاه آزاد برگزار می‌شود و برنامه ریزی شده که در هر دوره 120 داوطلب در این آزمون شرکت کند.

به گزارش مهر، در همین زمینه ماهر البکری مدیر خاورمیانه موسسه IDP-IA استرالیا به عنوان یکی از مجریان آزمون آیلتس با اشاره به اعطای مجوز برگزاری آزمون آیلتس به دانشگاه آزاد اسلامی، گفت: پس از انجام بازدیدها و مذاکرات انجام شده، مجوز برگزاری این آزمون در فروردین ماه سال جاری به دانشگاه‌ آزاد داده شد.

وی با بیان اینکه آیلتس، آزمونی بین المللی برای کسب دانش زبان است، گفت: این آزمون چهار مهارت نوشتاری، خواندن، شنیدن و گفتاری را در بر می‌گیرد.

البکری خاطرنشان کرد: سال گذشته یک میلیون و 400 هزار نفر در 125 کشور جهان در آزمون آیلتس شرکت کردند و ایران نیز یکی از کشورهای مجری آزمون است.

وی افزود: موسسه IDP-IA استرالیا از جمله موسسات برگزار کننده آزمون آیلتس است که تاکنون به 125 کشور مجوز برگزاری این آزمون را داده است ما برای جلوگیری از تکراری بودن و استانداردسازی سئوالات، بانک سئوال تشکیل داده ایم که هر ساله به تعداد سئوالات موجود در آن افزوده می‌شود.

البکری با تاکید بر استانداردسازی و معتبر بودن آزمون آیلتس، گفت: متقاضیان ادامه تحصیل در دانشگاه‌های معتبر بین المللی باید دارای نمره آیلتس باشند.