تقدیر از براهیمی، دانشور، خاکی، ناظرزاده و مودبیان در جشنواره تئاتر تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه جشنواره تئاتر تهران به مناسبت روز پژوهش قصد دارد در برنامه "محفل انس" جشنواره از پژوهشگران و مترجمان شاخص و پیشکسوت تئاتر کشور تقدیر می‌کند.

منصور براهیمی، داود دانشور، محمدرضا خاکی، فرهاد ناظرزاده کرمانی و داریوش مودبیان اساتیدی هستند که در کنار تعداد کثیری از فعالان دیگر حوزه‌های تئاتر از زحمات و تلاش‌های چندین ساله آنها در مراسم "محفل انس" جشنواره تئاتر تهران قدردانی می‌شود.

علاقمندان به شرکت در بخش مسابقه پژوهش جشنواره می‌توانند آثار خود را تا تاریخ هفتم بهمن 89 به دبیرخانه دائمی جشنواره ارسال کنند. موضوعات پیشنهادی جشنواره عبارتند از: تئاتر و خصوصی سازی، تئاتر ملی، تئاتر مردمی، تئاتر دولتی، تئاتر خصوصی، تئاتر دینی، تئاتر و سیاست، تئاتر و آئین، تئاتر و تفکر، تئاتر و اقتصاد، تئاتر و مدرنیته، تئاتر و مخاطب، تئاتر و عروسک و...

نخستین جشنواره خصوصی تئاتر تهران در 14 بخش، اسفندماه با دبیری سید جواد هاشمی برگزار می‌شود.