به گزارش خبرگزاری مهر، "اصول ریاضیات" اثر مشترک برتراند راسل و آلفرد نورت وایتهد، فیلسوفان تحلیلی قرن بیستم از جمله آثار مهم فلسفی درباب ریاضیات محسوب می‌شود. راسل را در منطق و ریاضیات می‌توان در کنار فرگه، از بنیانگذاران مکتب منطق ریاضی و منطق‌گرایی دانست .

در این راستا مؤلفان "اصول ریاضیات"، با دنبال کردن اندیشه فرگه می‌کوشند نشان دهند ریاضیات شاخه‌ای از منطق است و می‌توان نظریه اعداد را به گزاره‌هایی که تنها از مفاهیم منطقی (مانند متغییرها، حملها و سورها و مهم تر از همه رده‌ها) تشکیل شده‌اند، فروکاست.

راسل و وایتهد امیدوار بودند با دنبال کردن این برنامه اثباتهای ریاضی را به اثباتهای منطقی تقلیل داده و نشان دهند منشاء صدق گزاره‌های ریاضی چیزی جز مفاهیم پیشینی زبانی نیست. بخش دیگری از تلاش آنها این بود که نشان دهند می‌توان با قراردادن مفاهیم در قالب گزاره‌های منطق ریاضیاتی، از بسیاری از پرسشهای فلسفی که بر اثر استفاده از زبان طبیعی پدید می‌آیند اجتناب کرد.

این نشست روز چهار‌شنبه اول دی‌ ساعت 16:30 در محل مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران واقع در خیابان ولیعصر، چهارراه امیراکرم، خیابان نوفل لوشاتو، خیابان آراکلیان، شماره چهار برگزار می شود.