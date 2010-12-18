"کاسپین" نماینده قزوین در لیگ برتر بسکتبال شد

به گزارش خبرنگار مهر، قزوینیها طی دو سال گذشته "صبامهر" را به عنوان نماینده خود در رقابتهای بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور معرفی کرده بودند اما امسال به دنبال تصمیمات سختگیرانه فدراسیون نسبت به نماینده قزوین و همچنین شروط در نظر گرفته شده مبنی بر پرداخت کامل بدهیهای صبامهر و واریز وجه نقدی به حساب فدراسیون، این استان "کاسپین" را به عنوان نماینده خود در لیگ برتر معرفی کرد.
قزوینیها طبق قولی که بعد از نشست هماهنگی سه شنبه هفته گذشته به مسئولان فدراسیون داده بودند، امروز شنبه نماینده خود را به کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال معرفی کردند.
فصل جدید مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور از دوم دیماه آغاز میشود.
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