آمریکا درپی متهم کردن آسانگ به جاسوسی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "جولیان آسانگ" پس از آزادی به قید ضمانت در مورد تلاش آمریکاییها برای اتهام افکنی جدیدی علیه خود ابراز نگرانی کرد.

وی با بیان اینکه آزادی اش از زندان می تواند موقتی باشد اعلام کرد: ایالات متحده در حال پیگیری موضوع متهم ساختن من به جاسوسی است.

آسانگ که در بازداشت خانگی به سر می برد خطاب به خبرنگاران تاکید کرد: تحقیقات قضایی غیرقانونی علیه من در جریان است. به تازگی یک سخنگوی قوه قضاییه آمریکا از انجام تحقیقات ویژه ای در مورد ویکی لیکس خبر داده است.

روز گذشته شماری از هواداران و اعضای خانواده آسانگ آزادی وی را در لندن جشن گرفتند. آسانگ در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد که بازداشت کردن وی چیزی را تغییر نداده و ویکی لیکس به کار خود ادامه خواهد داد.