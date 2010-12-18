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۲۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۵:۵۵

30 ستاد اداری برای استقبال از هیئت دولت در البرز تشکیل شده است

30 ستاد اداری برای استقبال از هیئت دولت در البرز تشکیل شده است

کرج - خبرگزاری مهر: همزمان با تشکیل ستادهای مردمی استقبال از رئیس جمهوری در ادارات البرز نیز 30 ستاد تشکیل شده است که مراسم استقبال از رئیس جمهوری را بر عهده دارند.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، مدیر روابط عمومی استانداری البرز ظهر شنبه در گردهمایی مدیران روابط عمومی استان البرز گفت: کمیته مردمی استقبال از ریاست جمهوری با نصب بنر و پوستر در میادین اصلی و فرعی کرج و سایر شهرستان های استان در صدد اطلاع رسانی این سفر هستند.

محمود سوداگر بیان کرد: با هماهنگی های به عمل آمده با سازمان اتوبوسرانی کرج تعدادی اتوبوس درمسیر استقبال ریاست جمهوری از میدان شهدا تا میدان سپاه کرج تا ورزشگاه مخابرات (محل دیدار مردمی با رییس جمهور) آماده ارائه خدمات به مردم این استان است.

وی از پیش بینی تهمیدات لازم در راستای استقبال باشکوه سفر ریاست جمهوری به البرز خبر داد و گفت: ادرات کل البرز فضای ملاقات مردمی با وزیران را فراهم کنند.
 
محمود سوادگر اظهارداشت: هم اکنون کمیته استقبال از ریاست جمهوری در 30 ستاد اداری این استان  تشکیل شده است.

وی  در ادامه خواستار ایجاد فضای مناسب برای دیدار مردمی با وزیران مربوط به هر ادراه کل شد و گفت: لازم است ادرات کل این استان زمینه حضور مردم در راستای بیان مطالبات خود با وزیران مربوطه را فراهم کنند.

 سوداگر خاطرنشان کرد: در این سفر وزیران هر ادراه کل یا معاونان وی در آن مرکز حضور یافته و پاسخگوی شهروندان خواهند بود. 

این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود از تهیه دو کلیپ 30 ثانیه ای برای پخش در مانیتورهای تلویزیونی کرج خبر داد و گفت: با توجه به تشکیل استان البرز شایسته است تا مردم این استان پیام قدردانی خود را به رییس جمهور اعلام کنند.

کد مطلب 1212212

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