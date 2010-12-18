  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۵:۲۶

مهلت ارسال فیلم‌ها به جشنواره فجر تمام می‌شود

مهلت ارسال فیلم‌ها به جشنواره فجر تمام می‌شود

سه روز دیگر مهلت ارائه فیلم‌ها به بیست و نهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم فجر تمام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، زمان نهایی دریافت نسخه اولیه آثار ارائه شده به بخش‌های مختلف جشنواره بیست و نهم فیلم فجر، 30 آذرماه تعیین شده است و سازندگان آثار تا این زمان فرصت دارند نسخه اولیه فیلم خود را در قالب نسخه 35 میلیمتری یا دی‌ وی ‌دی به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

پس از پایان مدت اعلام شده، تعداد فیلم‌های متقاضی حضور در بخش‌های مختلف جشنواره، از سوی ستاد اطلاع رسانی اعلام خواهد شد. بیست و نهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم فجر در روزهای گرامیداشت سی‌ و ‌دومین سال پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، از 16 تا 26 بهمن 89 در تهران برگزار ‌می‌شود.

کد مطلب 1212214

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها