به گزارش خبرگزاری مهر، زمان نهایی دریافت نسخه اولیه آثار ارائه شده به بخشهای مختلف جشنواره بیست و نهم فیلم فجر، 30 آذرماه تعیین شده است و سازندگان آثار تا این زمان فرصت دارند نسخه اولیه فیلم خود را در قالب نسخه 35 میلیمتری یا دی وی دی به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.
پس از پایان مدت اعلام شده، تعداد فیلمهای متقاضی حضور در بخشهای مختلف جشنواره، از سوی ستاد اطلاع رسانی اعلام خواهد شد. بیست و نهمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم فجر در روزهای گرامیداشت سی و دومین سال پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، از 16 تا 26 بهمن 89 در تهران برگزار میشود.
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