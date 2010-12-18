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۲۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۵:۳۰

گمانه زنی تپه باستانی "ون درآباد" همدان آغاز شد

گمانه زنی تپه باستانی "ون درآباد" همدان آغاز شد

همدان - خبرگزاری مهر: مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان گفت: گمانه زنی تپه باستانی"ون درآباد" در اسدآباد همدان به منظور تعیین عرصه و حریم این تپه آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر در همدان، اسدالله بیات با بیان اینکه بیش از 40 درصد تپه‌های منطقه اسدآباد مربوط به دوره‌های مس، سنگ و برنز هزاره نخست پیش از میلاد است، اضافه کرد: با توجه به اسناد متعدد و مدارک باستان شناسی کشف شده از تپه‌های تاریخی و اجرای عملیات لایه نگاری در تپه‌های بابا جان لرستان، گودین کنگاور و گیان نهاوند می توان تپه "ون درآباد" را به عنوان مدلی برای تاریخ گذاری این منطقه در غرب کشور در نظر گرفت.

بیات به انجام عمل لایه نگاری و اهمیت این طرح اشاره کرد و افزود: با مطالعات گسترده نتایج مستندی از تپه "ون در آباد" به دست می‌آید.

وی با اشاره به اینکه باستان شناسان و پژوهشگران تعیین عرصه را به دلیل دخل و تصرف احتمالی ساکنان روستا و مالکان زمین‌های پیرامون در تپه اقدامی مهم دانستند، افزود: طول تپه "ون درآباد" 290متر، عرض آن 210 متر و ارتفاع تپه از زمین‌های پیرامون 14 متر اعلام شده است.

بیات پژوهش در حال اجرای این تپه را مقدمه‌ای برای مطالعات و کاوش‌های گسترده در آینده نزدیک در منطقه اسدآباد عنوان کرد و ادامه داد: این تپه در بخش مرکزی شهرستان اسدآباد در دهستان جلگه و در ارتفاع یک هزار و 518 متری از سطح دریا واقع شده است.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان یادآور شد: محدوده اجرای طرح گمانه زنی هفت هزار متر مربع است که 50 گمانه آزمایشی به ابعاد دو در دو متر را شامل می‌شود.

کد مطلب 1212215

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