گمانه زنی تپه باستانی "ون درآباد" همدان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر در همدان، اسدالله بیات با بیان اینکه بیش از 40 درصد تپه‌های منطقه اسدآباد مربوط به دوره‌های مس، سنگ و برنز هزاره نخست پیش از میلاد است، اضافه کرد: با توجه به اسناد متعدد و مدارک باستان شناسی کشف شده از تپه‌های تاریخی و اجرای عملیات لایه نگاری در تپه‌های بابا جان لرستان، گودین کنگاور و گیان نهاوند می توان تپه "ون درآباد" را به عنوان مدلی برای تاریخ گذاری این منطقه در غرب کشور در نظر گرفت.

بیات به انجام عمل لایه نگاری و اهمیت این طرح اشاره کرد و افزود: با مطالعات گسترده نتایج مستندی از تپه "ون در آباد" به دست می‌آید.

وی با اشاره به اینکه باستان شناسان و پژوهشگران تعیین عرصه را به دلیل دخل و تصرف احتمالی ساکنان روستا و مالکان زمین‌های پیرامون در تپه اقدامی مهم دانستند، افزود: طول تپه "ون درآباد" 290متر، عرض آن 210 متر و ارتفاع تپه از زمین‌های پیرامون 14 متر اعلام شده است.

بیات پژوهش در حال اجرای این تپه را مقدمه‌ای برای مطالعات و کاوش‌های گسترده در آینده نزدیک در منطقه اسدآباد عنوان کرد و ادامه داد: این تپه در بخش مرکزی شهرستان اسدآباد در دهستان جلگه و در ارتفاع یک هزار و 518 متری از سطح دریا واقع شده است.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان یادآور شد: محدوده اجرای طرح گمانه زنی هفت هزار متر مربع است که 50 گمانه آزمایشی به ابعاد دو در دو متر را شامل می‌شود.