اعضای یک باند گروگانگیر در فارس دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، فرمانده انتظامی فارس بعد از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در خصوص گروگان گیری در شهرستان گراش گفت: در تاریخ هفتم آذر ماه پسری 15 ساله در گراش حین طی کردن مسیر مدرسه تا منزل به دست تعدادی آدم ربا ربوده شد که سه روز پیش پس از انجام کارهای اطلاعاتی و انتظامی این دانش آموز آزاد و تمام آدم ربایان دستگیر شدند.

سردار علی مویدی ادامه داد: افراد آدم ربا پس از ربودن گروگان، او را به مدت حدود 14 روز در کوه های حوالی فارس و کرمان مخفی کرده و با تماسهای تلفنی از خانواده فرد ربوده شده درخواست یک میلیارد تومان می کنند در حالیکه خانواده گروگان از همان ابتدا نیروی انتظامی را در جریان قرار داده بودند.

فرمانده انتظامی فارس تصریح کرد: پس از اطلاع پلیس از این آدم ربایی دو گروه تخصصی از کارآگاهان پلیس کار خود را آغاز کردند و با استفاده از روشهای پلیسی و اطلاعاتی آدم ربایان را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه هر چهار نفر گروگان گیر را دستگیر و گروگان را بدون کوچکترین آسیب نجات دادند.

وی با اشاره به میزان تحصیلات آدم ربایان گفت: در بین این چهار نفر یک نفر لیسانس مدیریت و سه نفر بعدی تحصیلات مقطع راهنمایی و دبیرستان دارند.

سردار مویدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تامین امنیت عزاداران در دهه اول محرم تاکید کرد: پلیس تلاش کرد فضای امن همراه با آرامش را برای عزاداران فراهم کند که در این راستا دو هزار و 700 هیئت عزاداری در فارس طی این 10 شب بدون کوچکترین مشکل مراسمهای خود را انجام دادند.

فرمانده انتظامی استان فارس ادامه داد: در سال جاری نیروی انتظامی طرحی ویژه برای تامین امنیت عزاداران اجرایی کرد که بیش از 600 هیئت رسمی و 520 هیئت غیر رسمی در شیراز بدون کمترین مشکل تحت پوشش قرار گرفتند.