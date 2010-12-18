سهم ناچیز لرستان از کتابخانه/ 30 کتابخانه برای 1.7 میلیون نفر!

رضا دریکوند در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی با اشاره به کمبود کتابخانه های عمومی در استان لرستان، اظهار داشت: باید تلاش شود در قالب سفر دور سوم هیئت دولت که دارای رویکرد فرهنگی است کمبودهای موجود در این زمینه جبران شود.

وی با اشاره به وضعیت کنونی کتابخانه های عمومی استان، یادآور شد: هم اکنون در حالیکه تعداد کتابخانه های عمومی کشور یک هزار و 622 باب است که از این تعداد تنها 30 باب کتابخانه در استان لرستان وجود دارد.

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان لرستان با اشاره به جایگاه لرستان در کشور، اظهار داشت: براساس آخرین آمار نهاد کتابخانه های عمومی کشور، لرستان از نظر تعداد کتابخانه ها رتبه هفتم و از نظر تعداد کتاب موجود در جایگاه نهم کشور قرار دارد.

دریکوند از کمبود کتاب در کتابخانه های استان به عنوان یکی از مشکلات این حوزه نام برد و یادآور شد: در حال حاضر این استان تنها 1.8درصد کتابخانه های کشور را در اختیار دارد.

وی یادآور شد: این در حالیست که:سرانه کتاب در لرستان 27درصد نسبت به 100 نفر جمعیت باسواد است.

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان لرستان با بیان اینکه در حال حاضر کل فضاهای کتابخانه ای این استان 13 هزار و915 مترمربع است، یادآور شد: هم اکنون تعداد کتاب های موجود در کتابخانه های استان را 340هزار و 425 کتاب است.

دریکوند با اشاره به روند رو به رشد مراجعه لرستانیها به کتابخانه های عمومی، یادآور شد: ظرف سه ماه اخیر به طور متوسط ماهانه بیش از دو هزار نفر در کتابخانه های عمومی استان عضو شده اند.

وی با اشاره به علاقمندی مردم لرستان در زمینه کتابخوانی، خاطر نشان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون 794 هزار و 577 نفر به کتابخانه های استان مراجعه کرده و 275 هزار و826 جلد کتاب نیز امانت داده شده است.

دریکوند همچنین از اجرای برخی طرحهای ترغیبی برای عضویت افراد در کتابخانه های عمومی خبر داد و افزود: یکی از طرحهایی که در این زمینه اجرا شد نیم بها کردن عضویت کارکنان دولت و خانواده های آنان در کتابخانه های عمومی استان بوده است.

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان لرستان از وجود 84 هزار مقاله علمی در کتابخانه های استان خبر داد و بیان داشت: همچنین در حال حاضر در اغلب کتابخانه های استان کافی نت راه اندازی شده است که هزینه استفاده از اینترنت در این فضا کمتر از هزینه کافی نت های بیرون است.

دریکوند به تشریح برنامه های این نهاد برای افزایش تعداد کتابخانه های استان اشاره کرد و گفت: تا پایان سال جاری 10 کتابخانه مشارکتی به مجموعه کتابخانه های این استان افزوده می شود.

وی با بیان اینکه در طول سه ماه اخیر سه کتابخانه مشارکتی به مجموعه کتابخانه های استان اضافه شده است، یادآور شد: همچنین در حال حاضر ایجاد شش کتابخانه مشارکتی دیگر نیز در مرحله تکمیل پرونده است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان لرستان از افزایش تعداد اعضای کتابخانه های این استان در ماه های اخیر خبر داد و بیان داشت: هم اکنون 32 هزار و 174 نفر عضو کتابخانه های عمومی این استان هستند.