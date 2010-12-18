طرح تفکیک تاسماهی ایرانی و روسی انجام شد

محمد پور کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بررسی طرح ( Hind III Sat DNA (bp170 در تاسماهی ایرانی و تاسماهی روسی با استفاده از تکنیک " FISH " به منظور امکان تفکیک تاسماهی ایرانی از تاسماهی روسی با پشتیبانی مالی و تجهیزاتی موسسه تحقیقات شیلات ایران و با همکاری پژوهشکده رویان جهاد دانشگاهی انجام شده است.

وی عنوان کرد: با توجه به اینکه دراین طرح کروموزومهای تاسماهیان با استفاده از تکنیک FISH ابزار خوبی را برای بررسی فیلوژنیک این ماهیان فراهم کرده اما تا قبل از انجام این طرح هیچ تحقیقی در مورد وجود Sat DNA مذکور برروی کروموزومهای تاسماهی ایرانی در داخل و خارج کشور، همچنین استفاده از تکنیک FISH در ارتباط با تحقیقات ژنتیک آبزیان از جمله ماهیان خاویاری در داخل کشور انجام نشده بود.

رئیس انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری گفت: این طرح با هدف دستیابی به اهداف از قبیل شناسایی و جداسازی " Sat DNA Hind III " از ژنوم تاسماهی ایرانی و روسی و تعیین توالی آن، بهینه و استاندارد کردن تکنیک FISH در ماهیان مورد آزمایش، تعیین تعداد و نوع کروموزومهای که" Sat DNA Hind III " بر روی آنها وجود دارد، امکان تفکیک گونه ای تاسماهی ایرانی از تاسماهی روسی با شمارش و تعیین جایگاه استقرار" Sat DNA Hind III " بر روی کروموزومهای ماهیان مورد آزمایش است.

وی خاطر نشان کرد: در این تحقیق پس از تهیه گسترش های کروموزومی مناسب با استفاده از روش کشت خون، Sat DNA Hind III از ژنوم تاسماهی روسی و تاسماهی ایرانی استخراج شد.

پورکاظمی بیان داشت: سپس Sat DNA جدا شده از ژنوم تاسماهی روسی پس از انجام کلونینگ و نشان گذاری با ماده ( Spectrum orange (Orange- dUTP به روش Nick Translation به عنوان پروب با کروموزومهای تاسماهی ایرانی و تاسماهی روسی هیبرید شد و لامهای تهیه شده مورد بررسی میکروسکوپی قرار گرفتند.

وی گفت: بررسی توالی Sat DNA جدا شده از تاسماهی ایرانی و تاسماهی روسی حاکی از وجود به ترتیب 163 جفت باز( bp163 ) و 168 جفت باز ( bp168 ) در آنها بود.