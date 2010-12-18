شهرک بهشتی به شهرداری همدان واگذار شد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، سید مسعود عسگریان در نشست بررسی وضعیت این شهرک افزود: با اقدامات انجام شده محدوده شهرک بهشتی به مساحت حدود 130 هکتار در زمره ی خدمات رسانی عمرانی شهرداری همدان قرار گرفت.

وی با بیان اینکه مقدمات این تصمیم در توافق بین شهرداری همدان و سازمان مسکن و شهرسازی استان همدان اجرایی شده است، گفت: بر اساس این توافقنامه خدمات رسانی عمرانی به شهروندان این شهرک در حوزه مدیریت منطقه دو شهرداری عملی می شود.

عسگریان اظهار داشت: جدول گذاری، آسفالت معابر، احداث دو پارک محلی، دیوارکشی و پوشش رودخانه واقع در ورودی شهرک بهشتی از اقدام های تعریف شده ی مدیریت شهری برای ساکنان این شهرک است.

شهردار همدان با تاکید بر اینکه ارائه خدمات عمرانی شهرداری در حد اعتبارات اختصاص یافته انجام می شود، اظهار داشت: مشکلات ساکنان شهرک بهشتی با پیوستن آن به محدوده خدمات عمرانی شهری برطرف می شود.