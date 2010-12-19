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۲۸ آذر ۱۳۸۹، ۹:۰۸

با حماسه سازان عاشورا/

دفن پیکرهای مقدس شهدای کربلا

دفن پیکرهای مقدس شهدای کربلا

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: پس از عزیمت عمربن سعد و خانواده شهدای کربلا به کوفه، مردمی که نزدیکی کربلا ساکن بوده و از واقعه عاشورا مطلع شده بودند به آنجا رفته و پیکرهای مقدس شهدا را به خاک سپردند.

عمر بن سعد فرمانده سپاهیان عبیدالله بن زیاد پس از پایان ماجرای عاشورا، در روز یازدهم محرم اجساد کشته های سپاه خود را گردآوری و آنان را دفن کرد  و در حالی که کشته های اهل بیت(ع) و بدن مقدس امام حسین(ع) و سایر شهیدان بر زمین مانده بود، کربلا را به قصد کوفه ترک کرد.

بر اساس آنچه در الارشاد شیخ مفید و منتهی الآمال شیخ عباس قمی آمده گروهی از قبیله بنی اسد که در "غاضریه" در نزدیکی کربلا ساکن بوده و به کشته شدن امام حسین(ع) و یارانش به دست سپاه حکومتی امویان اطلاع یافتند، روز سیزدهم محرم وارد کربلا شده و پیکرهای مقدس شهیدان را گردآوری کرده، بر آنان نماز گزارده و در همان جا به خاک سپردند.

به این ترتیب بدن مطهر اباعبدالله الحسین(ع) را در همین مکانی که اکنون معروف است دفن و فرزند رشید و دلاور آن حضرت علی اکبر(ع) نیز پایین پای پدر به خاک سپرده شده است .

برای سایر شهیدان نیز در پایین قبر امام حسین(ع) قبر بزرگی حفر و همگی را در آنجا دفن کردند. غیر از بدنهای مطهر حضرت عباس بن علی(ع)، حبیب بن مظاهر و حر بن یزید ریاحی که هر یک را در مکانی دیگر به خاک سپردند.

تاریخ دفن پیکرهای مطهر شهدای کربلا در منابعی 12 محرم ذکر شده است .

کد مطلب 1212226

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