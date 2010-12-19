دفن پیکرهای مقدس شهدای کربلا

عمر بن سعد فرمانده سپاهیان عبیدالله بن زیاد پس از پایان ماجرای عاشورا، در روز یازدهم محرم اجساد کشته های سپاه خود را گردآوری و آنان را دفن کرد و در حالی که کشته های اهل بیت(ع) و بدن مقدس امام حسین(ع) و سایر شهیدان بر زمین مانده بود، کربلا را به قصد کوفه ترک کرد.

بر اساس آنچه در الارشاد شیخ مفید و منتهی الآمال شیخ عباس قمی آمده گروهی از قبیله بنی اسد که در "غاضریه" در نزدیکی کربلا ساکن بوده و به کشته شدن امام حسین(ع) و یارانش به دست سپاه حکومتی امویان اطلاع یافتند، روز سیزدهم محرم وارد کربلا شده و پیکرهای مقدس شهیدان را گردآوری کرده، بر آنان نماز گزارده و در همان جا به خاک سپردند.

به این ترتیب بدن مطهر اباعبدالله الحسین(ع) را در همین مکانی که اکنون معروف است دفن و فرزند رشید و دلاور آن حضرت علی اکبر(ع) نیز پایین پای پدر به خاک سپرده شده است .

برای سایر شهیدان نیز در پایین قبر امام حسین(ع) قبر بزرگی حفر و همگی را در آنجا دفن کردند. غیر از بدنهای مطهر حضرت عباس بن علی(ع)، حبیب بن مظاهر و حر بن یزید ریاحی که هر یک را در مکانی دیگر به خاک سپردند.

تاریخ دفن پیکرهای مطهر شهدای کربلا در منابعی 12 محرم ذکر شده است .