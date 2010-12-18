به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، حسین قاسمی در این رابطه افزود: مطالعه این آزادراه به قبل از پیروزی انقلاب اسلامی باز میگردد اما بعد از انقلاب در سفر اول دکتر احمدینژاد دوباره مطرح و تصویب شد.
وی ادامه داد: براساس مصوبه دولت، این طرح باید بهصورت مشارکتی یعنی 50 درصد بخش خصوصی و 50 درصد دولت اجرا میشد اما سرمایهگذاری حاضر به ورود نبود.
فرماندار شهرستان شیراز با قدردانی از تمام تلاشهای انجام شده در گذشته، گفت: این پروژه، بعد از حضور احمدزاده استاندار فارس، با جدیت پیگیری شد و در نهایت دو سرمایهگذار بخش خصوصی برای اجرای آن اعلام آمادگی کردند.
قاسمی خاطرنشان کرد: شرکت بهار و وزارت دفاع بهعنوان دو پیمانکار بخش خصوصی اجرای دو قطعه این پروژه عظیم را عهدهدار شده و بهزودی با حضور وزیران راه و دفاع، عملیات اجرایی آن به صورت رسمی آغاز میشود.
وی در تشریح این طرح ملی گفت: این پروژه در دو قطعه 105 کیلومتری با اعتباری بالغ بر 750 میلیارد تومان از ایزدخواست به سده و از سده به سهراهی تنگخیاره در منطقه بیضا اجرا میشود.
فرماندار شهرستان شیراز زمان پیشبینی شده برای این طرح را سهسال اعلام و تصریح کرد: کوتاه شدن مسیر به میزان 135 کیلومتر و کاهش قابل توجه زمان سفر و کاهش میزان سوخت مصرفی از جمله مزایای این طرح بزرگ ملی است.
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