46 نقطه حادثه خیز در سطح جاده های لرستان وجود دارد

سرهنگ کاظم علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: با توجه به اینکه زیر ساختهای مناسب در زمینه وجود خطوط ریلی و هوایی در لرستان مطلوب نیست مردم ناچار می شوند که از جاده های سطح استان برای مسافرتهای خود استفاده کنند.

وی با بیان اینکه استان لرستان در یک مسیر ترانزیتی قرار دارد، خاطر نشان کرد: این باعث شده که جاده های این استان بار ترافیکی بالایی داشته باشند و در نتیجه موجب شود که رانندگان با عصبانیت رانندگی کنند.

فرمانده نیروی انتظامی استان لرستان با اشاره به اینکه وجود بار ترافیکی بالا در سطح جاده های لرستان باعث بروز تصادفات فراوان شده است، عنوان کرد: رفع نقاط حادثه خیز لرستان نیازمند تخصیص اعتبارات ملی و سرمایه گذاری بخش خصوصی است.

سرهنگ علیزاده با بیان اینکه میزان تلفات فوتی در جاده های لرستان نسبت به سال گذشته افزایش داشته است بیان داشت: این در حالی است که میزان فوتی های بیرون از صحنه تصادف در لرستان 52 درصد رشد داشته است.