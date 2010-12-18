به گزارش خبرنگار مهر، اردشیر پورنعمت بعد از حضور تیم فوتبال این باشگاه در جمع چهار تیم برتر جام حذفی کشور با ضمن بیان مطلب فوق گفت: خوشبختانه با استراتژی مناسب کادر فنی و تلاش و زحمات مجموعه بازیکنان به نتایج مطلوبی در جام حذفی دست پیدا کرده ایم. در این میان پیشینه تاریخی تیم ریشه دار ملوان در جام حذفی که ناشی از حضور در شش فینال جام حذفی بود، را بار دیگر تداعی کردیم.

وی مساعدت‌های بهمنی مدیرعامل جدید سازمان منطقه آزاد انزلی در کسب موفقیت‌های اخیر ملوان را بسیار حائز اهمیت دانست و افزود: ملوان همیشه یکی از مدعیان کسب قهرمانی در جام حذفی است. امسال هم هدف ما رسیدن به مقام قهرمانی است، موضوع مهمی که یکی از راه‌های بازگشت به افتخارات گذشته ملوان است.

مدیرعامل باشگاه ملوان همچنین اضافه کرد: برای رسیدن به جمع چهار تیم برتر دو بازی سخت 120دقیقه ای خارج از خانه را در بوشهر و تبریز پشت سرگذاشتیم که باوجود شرایط سخت آب و هوایی در بوشهر و حضور تماشاگران پرشور تبریزی موفق به شکست آن دو تیم شدیم.

پورنعمت در پایان گفت: پس از پیروزی مقابل تراکتورسازی تبریز جریمه‌های پیشین بازیکنان را بخشیدیم و با مساعدت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی توانستیم پاداش‌های سه بازی اخیر را پرداخت کنیم تا پیش از بازی سپاهان بخشی از زحمات بازیکنان باتعصب ملوان قدردانی شده باشد.

دیدار تیم‌های فوتبال ملوان بندرانزلی و سپاهان اصفهان در هفته نوزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور ساعت 15 فردا یکشنبه در ورزشگاه تختی انزلی برگزار می‌شود.