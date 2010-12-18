عزاداری سه هزار نفری ایثارگران همدان در سومین روز شهادت امام حسین (ع)

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران همدان با بیان اینکه سه هزار ایثارگر همدانی در سومین روز شهادت امام حسین (ع) به عزاداری پرداختند، گفت: در ماه محرم باید برای برگزاری عزاداری شایسته و درخور شأن امام حسین (ع)، با تمام توان وارد میدان شد.

امیر خجسته با بیان اینکه عزاداری و برگزاری مراسم‌ مذهبی همراه با بصیرت و بینش برای شهدای کربلا علاوه بر ماندگاری این قیام عظیم در بین آحاد مردم جامعه موجب اشاعه نهضت حسینی می‌شود، گفت: بنیاد شهید و امور ایثارگران بنا بر وظیفه دینی و شرعی خود در راستای برگزاری مراسم‌ مذهبی و عزاداری در ماه محرم و صفر قدم برداشته است.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران همدان با تاکید بر اینکه جوانان می‌توانند با افزایش بصیرت و آگاهی خود نسبت به قیام عاشورا و رشادت‌های سیدالشهدا (ع) فرهنگ انقلاب و عاشورا را درونی کنند، اظهار داشت: جوانان باید در پاسداشت از این نظام ارزشی اسلامی تلاش کنند و با ایمان و اعتقاد ادامه دهنده راه آن‌ها باشند.

خجسته تأکید کرد: هر چه در راستای برگزاری عزاداری و مراسم با بصیرت و بینش پیشگام شویم به همان اندازه در زمینه تحقق‌بخشی به اهداف امام حسین (ع) موفق شده‌ایم.

وی یادآور شد: در روز سوم شهادت امام حسین (ع) در استان همدان، هیئت های ایثارگران شامل هیئت مادران شهدا، هیئت پدران شهدا، هیئت آزادگان، هیئت جانبازان، هیئت همسران شهدا، فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان گرد هم آمده و به سوگ نشستند.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران همدان اظهار داشت: در این روز پدران و مادران شهدا با در دست داشتن عکس فرزندان شهید خود از محل امامزاده عبدالله همدان که محل تجمع آنها بود، حرکت خود را آغاز و با طی مسیر به عزاداری پرداختند.