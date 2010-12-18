راز سرقت منازل در بروجرد فاش شد

سرهنگ مهدی پورغلامحسین در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرستان بروجرد در سخنانی با اشاره به وقوع 100 فقره سرقت منزل در این شهرستان، اظهار داشت: در پی افزایش سرقت در شهرستان بروجرد از جمله محلات تختی، مدرس، فاطمی، شهرک اندیشه، شهرک ایثار و ... موضوع به طور جدی در دستور کار ماموران آگاهی شهرستان بروجرد قرار داده شد.

وی ادامه داد: ماموران با هماهنگی مقام قضایی و انجام کارهای اطلاعاتی - پلیسی توانستند سرکرده یک باند سارق را در سوم آذرماه سالجاری به هویت "ح - الف" در حالی که قصد فرار کردن از منزلش را داشت دستگیر کند.

فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان بروجرد خاطر نشان کرد: این در حالیست که با توجه به حساسیت موضوع اکیپی از ماموران مجرب آگاهی تحقیقات از متهم را آغاز کردند که در این رابطه سارق یاد شده به بیش از 70 فقره سرقت منزل از سال گذشته تاکنون با همدستی دو نفر معترف شد.

سرهنگ پورغلامحسین با اشاره به دستگیری دو نفر همدست این سارق و دو نفر مالخر در این رابطه، یادآور شد: در بازرسی از منازل این افراد مقدار 700 گرم طلا و جواهرات و تعدادی تلویزیون ال سی دی، دوربین فیلمبرداری و عکاسی به ارزش یک میلیارد ریال کشف و ضبط شد.

وی از کشف 100 راس احشام و یکدستگاه خودرو پژوه 405 از این سارقان خبر داد و بیان داشت: با شناسایی مالباختگان و تحقیق از شکات و معرفی آنها به مراجع قضایی اموال مکشوفه پس از رویت به مالباختگان مسترد شد.

فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان بروجرد یادآور شد: این در حالیست که در این رابطه هفت نفر دیگر از همدستان و مالخران این باند شناسایی و تحت تعقیب در حال حاضر متواری هستند که تلاش در جهت دستگیری آنها ادامه دارد.

سرهنگ پور غلامحسین تصریح کرد: انهدام این باند و دستگیری سارقان موجب افزایش امنیت و اعتماد مردم به پلیس شده است.