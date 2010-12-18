جریمه اعمال شده از سوی کمیته انضباطی را قبول ندارم

سید جلال حسینی در گفتوگو با خبرنگار مهر در اصفهان پیرامون بازی تیمش مقابل مس کرمان افزود:ملوان تیمی ریشهدار و مردمی است و بازیکنان خوبی در ترکیب این تیم به میدان میروند؛ تیم ملوان در بازی فردا از نعمت هوادارانش بهره میگیرد و در زمین خودی به مصاف ما میآید بنابراین تلاش میکند از ما امتیاز بگیرد.
وی با بیان اینکه بازیهای آینده این تیم آسان نیست، تصریح کرد:همه بازیهای ما سخت است و فرقی نمیکند تیم مقابل ما در کجای جدول ردهبندی قرار داشته باشد؛ همه تیمها طی سالهای گذشته پیشرفت کردهاند و ملوان نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ در هر صورت باید مقابل این تیم 3 امتیاز را ازآن خود کنیم تا به صدر جدول نزدیکتر شویم.
مدافع تیم سپاهان در مورد داوری دیدارهای اخیر سپاهان ادامه داد: سپاهان در هفتههای گذشته از ناحیه داوری ضربههای بسیاری خورده است و داوری در این چند بازی به ضرر ما بوده است؛ همه داوران اینگونه نیستند اما امیدوارم وضعیت داوری بازیهای ما بهبود یابد.
وی در مورد جریمه 30 میلیون ریالیاش به دلیل اعتراض به داوری اضافه کرد: از این جریمه خبر نداشتم زیرا هنوز به من ابلاغ نشده است؛ اما اگر صحت داشته باشد باید بگویم که جریمه را قبول ندارم؛ اگر به داور توهین کردهام چرا داور به من اخطار نداد؟ مسئولان باید نسبت به بیان دلایل اعمال این جریمه اقدام کنند.
